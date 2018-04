Congelan precio del gas en boca de pozo para estaciones de GNC por un año

Informe de Sebastián D. Penelli.-



Los dueños de las estaciones de servicio con GNC de la ciudad de Buenos Aires y el conurbano celebraron el congelamiento por un año del precio en boca de pozo del gas que anunciaron las distribuidoras Metrogas y Gas Natural Ban y aseguran que en ese plazo el gas no debería incrementarse más de $ 1.



"Nos parece excelente para nosotros y para el público", destacó Pedro González, vicepresidente de la Cámara de Expendedores de GNC (CeGNC), en diálogo con ámbito.com.



Los detalles del acuerdo al que arribaron las distribuidoras con las productoras, y que beneficia a los estacioneros, implica pasar los contratos que vencen en mayo próximo a pesos y sostener el valor actual del insumo en $ 3,9366 el metro cúbico. La medida abarca a más de 800 estaciones de Capital y los primeros dos cordones del conurbano, pero se espera que luego se extienda al interior del país. En Córdoba ya anunciaron rebajas de precios de hasta $ 2.



"Lo que se consiguió es que las dos distribuidoras, con sus comercializadoras, van a mantener el actual precio fijo regulado en pesos hasta el 30 de abril de 2019. O sea, que el costo de la materia prima para nosotros va a estar un año congelado", enfatizó González, que también es el referente del GNC en la mesa directiva de CECHA.



La suba del 30% en el GNC que autorizó el Gobierno nacional a principios de mes elevó el gas a unos $ 14 el m3 para los consumidores finales. En marzo estaba en $ 12.713. Los próximos aumentos estaban pautados para octubre y abril de 2019. En el corto plazo se espera un incremento de hasta 50 centavos. "Es un pequeño reajuste o alguno que quedó atrasado porque no ajustó antes, algo que no modifica el mercado", justificó González.



"Al ya no quedar atado a un aumento de precio del millón de BTU en octubre y no estar atados a la variación del dólar nuestra única variante (para subir los precios al consumidor) será algún costo menor", dijo el experto en una charla con este medio. "En octubre se ajustará por audiencia pública sobre el transporte y distribución, pero esto es un margen mucho menor del precio final y también podemos estar hablando de otros 30, 40 o 50 centavos. Estamos hablando que el GNC podría aumentar no más de 1 peso de acá a un año", subrayó el dirigente de la CeGNC.



En el mercado se espera que este acuerdo de congelamiento potencie las conversiones. Actualmente, el parque automotor a nivel nacional de GNC cuenta con 1,8 millón de vehículos. "Estamos mejorando el nivel de conversión que había bajado en 2016, luego de la suba de precios. A partir de mediados del año pasado se empezó a incrementar. En marzo se alcanzaron casi 12.000 conversiones, que es el doble de junio del año pasado. En los primeros tres meses del año ya suman unas 30.000. Esperamos que este acuerdo traiga más", destacó el vicepresidente de la Cámara, durante un encuentro de CECHA en la localidad sanjuanina de Barreal.



Según pudo saber ámbito.com la distribuidora Camuzzi también está renegociando contratos. A diferenciad de Metrogas y Gas Ban, ofrece contratos en dólar, pero a un valor menor. "Da un colchoncito, pero también saltaría el aumento de octubre. Esta es una medida que va a repercutir en todo el país", estimaron fuentes del mercado.



En este contexto, la dos distribuidoras ya preparan una campaña de difusión para los primeros días de mayo, donde remarcarán el beneficio de contar con GNC en los vehículos, el ahorro que se obtiene, las posibilidades de no contaminación, los talleres y lugares habilitados para convertirlos. El gas es considerado un combustible seguro, económico y limpio, con un rendimiento por metro cúbico equivalente a 1,13 litros de nafta súper.