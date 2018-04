Trump amenazó con condicionar NAFTA a que México frene inmigración

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con condicionar un acuerdo en la renegociación del NAFTA a que México frene los flujos migratorios ilegales desde allí hacia Estados Unidos.



Mexico, whose laws on immigration are very tough, must stop people from going through Mexico and into the U.S. We may make this a condition of the new NAFTA Agreement. Our Country cannot accept what is happening! Also, we must get Wall funding fast.