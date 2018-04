Facebook asegura que no vende datos de sus usuarios sino "espacio publicitario"

Facebook explicó que la información que saben sobre sus usuarios los anunciantes que utilizan la plataforma no les permite "identificarlos personalmente", e insistió en que su modelo de negocios es "vender espacio publicitario", al igual que lo hace la televisión o la radio.



"Si no pago por Facebook, ¿yo soy el producto?", fue una de las preguntas más frecuentes que la red social admitió que recibe, a través de un comunicado.



Su respuesta a esa duda masiva fue: "No. Nuestro producto es la red social, la habilidad para conectarte con las personas que te interesen, estén donde estén".



Equiparó esta situación con "un buscador online, sitio o diario", y dijo que allí "el producto principal es leer las noticias o buscar información, mientras que los anuncios publicitarios existen para financiar esa experiencia".



En la sección "Preguntas Difíciles" que la plataforma inauguró el año pasado para hacer públicas las respuestas sobre los interrogantes más importantes que suelen plantearse, Facebook se enfocó esta vez en qué tipo de información conocen sobre sus usuarios los anunciantes.



En este sentido enumeró algunas vías que dan cuenta de este mecanismo por el cual las empresas deciden usar la red social para llegar a un público que pueda con mayor seguridad adquirir sus productos.



Como ejemplo, mencionó que si un negocio de bicicletas acude a la plataforma para alcanzar a un público de "ciclistas mujeres en Atlanta", Facebook podrá mostrar su anuncio a las mujeres en Atlanta que les guste una página sobre bicicletas.



"Pero aquí está la clave: esos negocios no saben quién sos. Les ofrecemos a los anunciantes informes sobre el tipo de personas que ven sus anuncios y cómo se están comportando sus anuncios, pero no compartimos información que identifica personalmente al usuario", aclaró la red social.



Por otro lado, afirmó que los anunciantes pueden ofrecerles la información del cliente para que Facebook pueda llegar a esas personas en la red social.



"Estos anunciantes pueden tener la dirección de mail a través de una compra que la persona haya hecho, o de alguna otra fuente de información. Encontramos cuentas de Facebook que coincidan con esos datos, pero no le decimos al anunciante qué usuarios coinciden", aseguró.



Asimismo, indicó que algunos sitios y aplicaciones que una persona visita pueden usar herramientas de Facebook para hacer que sus contenidos y anuncios sean más relevantes y comprender mejor los resultados de sus campañas publicitarias.



"Por ejemplo, si un comercio minorista usa Facebook Pixel, le puede pedir a Facebook que le muestre anuncios a personas que miraron cierto estilo de zapatos o incluyó un par de zapatos en su carrito de compras", ejemplificó.



Luego de brindar estos comentarios, Facebook admitió que si una persona quiere optar por excluirse de ese mecanismo, no puede hacerlo.



"No podés optar por excluirte de los anuncios porque los anuncios son lo que mantienen a Facebook gratuita, pero tenés diferentes opciones para controlar cómo tus datos pueden y no pueden usarse para que se te muestren anuncios", confesó.



Aquí, especificó que las personas pueden encontrar estas configuraciones en una sección que se llama "Tus preferencias de anuncios".



Ante la pregunta de qué le brinda Facebook a los anunciantes si sostiene que eso no pasa por los datos personales de sus usuarios, la red social respondió: "Vendemos espacio publicitario en Facebook, al igual que la televisión o la radio o los periódicos".



"Cuando un anunciante ejecuta una campaña en Facebook, compartimos informes sobre el rendimiento de su campaña publicitaria. Podríamos, por ejemplo, decirle a un anunciante que más hombres que mujeres respondieron a su anuncio, y que la mayoría de las personas hicieron clic en el anuncio desde su teléfono", amplió.



En este sentido, justificó que este mecanismo permite que a las personas le lleguen anuncios personalizados o que puedan interesarle más que otros.