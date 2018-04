Lavavajillas: aplican derechos antidumping a productos importados de China y Turquía

La Secretaría de Comercio investigó la importación de lavavajillas domésticos provenientes de China y Turquía a pedido de la empresa José M. Alladio e Hijos S.A., ubicada en la provincia de Córdoba.



La Comisión Nacional de Comercio Exterior (CNCE) determinó que la empresa sufrió un daño importante por los precios de dumping y recomendó la aplicación de derechos antidumping para China (54%) y Turquía (33%). Estos derechos estarán vigentes por 5 años.



Tal como consta en la investigación realizada por las dependencias del Ministerio de Producción, hasta el año 2014 no existía en nuestro país una industria nacional de lavavajillas.



Así, mediante un acuerdo con la firma internacional Candy, la que aportó el diseño y el "know how", la firma radicada en Córdoba realizó todas las inversiones necesarias para poder fabricar el lavavajillas y comenzar a comercializar las marcas Candy y Drean (esta última, marca propia de la firma nacional).



Las inversiones implicaron una generación de 100 puestos de trabajo de manera directa y una capacidad de producción anual de 100 mil unidades por año, e hizo posible que Alladio pudiera abastecer a la totalidad del mercado nacional de lavavajillas, el cual se estima en aproximadamente unas 50 mil unidades por año.



En su investigación, la CNCE determinó que los precios de dumping de las importaciones de los orígenes denunciados generaron una fuerte caída en la rentabilidad, depresión de la producción y de las ventas de Alladio.



Por este motivo, el organismo recomendó aplicar medidas antidumping que eliminen el daño causado por estas importaciones a la industria nacional y que aseguren una competencia sana bajo reglas de juego claras y uniformes.



• Resolución 235 de la Secretaría de Comercio, Ministerio de Producción:



Amortiguadores para motos: apertura de investigación antidumping a productos importados de China



La Secretaría de Comercio abrió una investigación sobre la importación de amortiguadores para motos de China por presunto dumping, a pedido de la Fábrica de Amortiguadores de Rafaela (FAR) Chiapero y Asociados.



En el informe preliminar de la apertura de la investigación se menciona que habría elementos de prueba que permiten suponer la existencia de presuntas prácticas de dumping de un 183,13%, importaciones con comportamiento oscilante (aumentos y disminuciones) e incremento de su participación en el mercado a costa de la producción nacional; precios del producto importado inferiores a los nacionales, caída de producción y ventas, y disminución de rentabilidad.



• Resolución 237 de la Secretaría de Comercio, Ministerio de Producción:



Luces de emergencia: se cierra la investigación por dumping sin comprobación de daño a la industria local desde China.



La Secretaría de Comercio investigó la importación de luces de emergencia provenientes de China, por una denuncia de Atomlux y Gamasonic. La Comisión Nacional de Comercio determinó no aplicar medidas desde ese origen.



• Entre los fundamentos de la resolución, la CNCE destacó:



1. Si bien las importaciones de China a precios inferiores a los de la producción nacional incrementaron su cuota de mercado hacia el final del período, no se ha configurado una situación de daño importante en los términos del Acuerdo Antidumping dado que Atomlux y Gamasonic lograron mantener una alta rentabilidad durante todo el período y conservaron una importante presencia en el mercado desde 2015.



2. No resulta evidente que las importaciones originarias de China tengan el efecto de hacer bajar los precios del producto nacional o de contener su subida de manera significativa, como así tampoco que indiquen la probabilidad de que dichas importaciones se incrementen sustancialmente.



• ¿Qué es el antidumping?



Las medidas antidumping buscan hacer frente a esa práctica comercial desleal que consiste en vender un producto en otro país a un precio más bajo que en el país de origen. El mecanismo antidumping está regulado por la OMC y requiere comprobar la existencia de dumping y que el mismo haya generado daño en la industria del país importador.