A poco más de un año para las próximas elecciones, la ampliación de derechos electorales vuelve a colarse en la escena política. Tras la implementación del voto joven y las facilidades otorgadas para los votantes en el exterior, renace la idea de crear un registro para que residentes a más de 500 kilómetros puedan votar por candidatos de sus provincias sin trasladarse. La iniciativa facilitaría el sufragio de más de 126 mil ciudadanos en todo el país, siendo los patagónicos los principales beneficiados.



Por lo pronto, el Instituto de la Democracia y Elecciones (IDEMOE) presentó un informe al que accedió ámbito.com en donde analizó la situación de los votantes que justificaron la no emisión de su voto por lejanía y propuso la creación de un registro para que puedan votar en su lugar de residencia por los candidatos de sus provincias.



De acuerdo con la ley electoral, están exceptuados de votar aquellos que están a más de 500 kilómetros del lugar donde están empadronados. El día de las elecciones, están obligados a presentarse en la comisaría más cercana y certificar que no pudieron ir a votar.



En 2017 más de 126 mil argentinos justificaron la no emisión de su voto en las elecciones de octubre. Si bien a nivel nacional representa sólo el 0,49% de los que participaron de los comicios, en provincias patagónicas ese porcentaje trepa a más del 4%. Se trata de una porción de votantes nada despreciable ante un posible escenario de reñidas elecciones para renovar los ejecutivos provinciales.



En sintonía con lo que sucede con los ciudadanos en el exterior, la propuesta de IDEMOE es crear un registro de residentes en nuestro país que estaría a cargo de la Cámara Nacional Electoral (CNE), la autoridad electoral nacional. Desde IDEMOE destacaron que el proyecto inicialmente puede estar dirigido sólo a quienes residen en la Ciudad de Buenos para luego ir sumando a los residentes de las demás ciudades capitales, principalmente universitarias como Córdoba, La Plata, Santa Fe o Tucumán.



Aquellos que se registren podrán acceder a la oferta electoral de candidatos correspondiente a sus respectivas provincias, es decir, donde encuentran empadronados y no a la oferta de candidatos del distrito donde está residiendo temporalmente. En cuanto al lugar de votación, la propuesta de IDEMOE es que se abran mesas especiales tal como sucede con los votantes extranjeros quienes actualmente sólo votan para categorías provinciales y/o municipales, dependiendo del distrito.