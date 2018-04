PPP: licitan construcción de 8.000 km de rutas y autopistas

Luego de dos postergaciones, finalmente hoy se abrieron los sobres correspondientes a las ofertas para la licitación de los contratos de Participación Púbico-Privada (PPP) de la concesión de casi 8.000 km. de rutas y autopistas.



Este primer trato, que servirá de termómetro para lo que se viene, es por u$s 6.000 millones -alrededor de u$s 1.000 millones por cada uno de los seis tramos contemplados- y estará enfocado en rutas de la región centro con foco en Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba, básicamente el corredor productivo de la Argentina.



A su vez, el programa global que prevé el Gobierno es de un total de obras por alrededor de u$s 30.000 millones que serán fondeados por grupos privados y luego el Estado devolverá con intereses.



El objetivo de los PPP, además de modernizar y mejorar la infraestructura argentina, es reactivar la economía y el Gobierno busca justamente atraer a grupos extranjeros para que se sumen a la iniciativa, en un contexto en el que no cuenta con fondos para concretarlo.