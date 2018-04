Tarifas: Provincia dice que "la próxima factura ya tiene que tener la rebaja" impositiva

El ministro de Economía bonaerense, Hernán Lacunza, dijo que la rebaja de impuestos en los servicios públicos anunciada ayer en la Provincia de Buenos Aires ya debería venir en "la póxima factura" que recibirán los vecinos, aunque aclaró que dependerá del "período de facturación de cada caso en particular".



"La próxima factura ya tiene que tener esta rebaja", dijo el funcionario en una entrevista con radio Continental, y agregó que será visible "según el período de facturación de cada caso en particular".



Ayer la gobernadora María Eugenia Vidal anunció una rebaja de impuestos provinciales de 15,7% en las tarifas de electricidad y de 6% en gas y agua para todos los usuarios bonaerenses.



Lacunza aseguró que la medida se tomó "respondiendo a la invitación del gobierno nacional de hacernos cargo de parte del costo" de las tarifas, en referencia al mensaje que ayer dio el presidente Mauricio Macri desde Vaca Muerta (Neuquén) en ese sentido.



"Es una forma de recrear el círculo virtuoso, que es difícil de comprender, de esta medida (de suba de tarifas) que obviamente es impopular, pero que permite bajar subsidios, lo que luego se traduce en la posibilidad de bajar impuestos", analizó Lacunza, que enumeró los impuestos que redujo la administración nacional en los dos años de gestión.



El funcionario explicó que con las rebajas impositivas "se va a reducir la recaudación en 3.000 millones de pesos" lo que consideró un monto "importante" pero que "vale la pena resignar para relajar un poco el bolsillo de los contribuyentes".



También sostuvo que la suba de la tarifa era la única manera de que con cada factura "paguemos la luz y no el mantenimiento del Estado, que tenía un esquema anárquico".



Ayer en la conferencia de prensa que brindó Vidal en la ciudad de La Plata explicó que las rebajas se instrumentarán en un porcentaje por decreto y en otro, por modificaciones de ley.



Sobre este punto, el ministro añadió hoy que en el caso de la luz "un 70 por ciento se rebaja por decreto, y el resto por ley" y confió que el DNU "será publicado hoy por la tarde o mañana" y que el proyecto de ley "ya fue enviado a la Legislatura".



El ministro afirmó que en lo vinculado al gas, "la totalidad de la baja será por decreto" mientras que en el caso del agua se hará "mitad por decreto y mitad por ley".



Y añadió que con la quita de impuestos se están "derogando decretos del año 67 y del año 78".