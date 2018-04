Actriz de Smallville intentó captar a Emma Watson para una red de trata

Allison Mack, actriz de la popular serie de televisión "Smallville", arrestada la semana pasada tras ser acusada de reclutar a mujeres para una red de tráfico sexual, intentó atraer a Emma Watson a su "movimiento", informaron fuentes locales.



La publicación Business Insider precisó que Mack, de 35 años, envió una serie de tuits tanto a la estrella de la saga de "Harry Potter" como a la cantante Kelly Clarkson, para contarles sobre un "increíble movimiento de mujeres" en el que pensó que podrían estar interesadas.



"Soy una actriz como vos y estoy involucrada en un increíble movimiento de mujeres en el cual creo podrías estar interesada", escribió Mack a Watson en enero de 2016. "Me encantaría chatear sobre el asunto si estás abierta a hacerlo".



Un mes más tarde volvió a intentar contactarse con la actriz británica. "Participo en un movimiento único de desarrollo humano y de mujeres del que me encantaría hablarte", insistió una de las estrellas de "Smallville", la serie de televisión sobre los primeros años de Superman.



Mack también envió un tuit, algo confuso, a la cantante de "Since U Been Gone" Kelly Clarkson: "Escuché rumores de que sos fanática de 'Smallville'. También soy una fan tuya!". "Me encantaría hablar contigo alguna vez", le escribió Mack, sin brindar mayores detalles, y sin recibir respuestas de parte de la cantante.



Mack fue arrestada la semana pasada en Nueva York y está acusada de ser responsable de tráfico sexual y de conspirar para obligar a personas a realizar trabajos forzados. La policía está investigando si la actriz realizaba su tarea dentro de la secta Nxivm, que al parecer tendría raíces más profundas con el mundo del espectáculo.



Pese a que el mismo día de su detención Mack se declaró inocente de los cargos ante la Corte Judicial de Brooklyn, aparecieron testimonios de varias mujeres que sostienen la culpabilidad de la actriz, al menos en lo referente a la captación. El culto Nxivm se definía como un grupo de autoayuda, aunque antiguos miembros afirman que funciona de la misma forma que una secta que rinde homenaje a su fundador, Keith Rainere. La secta se encuentra inmersa en una serie de demandas y contrademandas en Vancouver (Canadá) con exmiembros de la organización.



La serie "Smallville", difundida entre 2001 y 2011 por el Canal Warner, tuvo 10 temporadas y ganó varios premios Emmy y Choice Kids Awards.