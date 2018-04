Gastronómico Barrionuevo se calza traje de interventor "justiciero"

Horas antes de asumir la conducción judicializada del PJ a nivel nacional, Luis Barrionuevo se calzó el traje de interventor "justiciero" y recibió a los trabajadores despidos del INTI, con la promesa de "ayudarlos" en el conflicto iniciado a principios de año con las nuevas autoridades del organismo tecnológico.



Todavía se cuentan 258 despidos desde el 6 enero pasado, entre científicos y técnicos, de los cuales 33 son delegados sindicales. "Barrionuevo no entendía cómo se puede echar un delegado y eso muestra que el Gobierno va por todo. Hubo mesas de diálogo pero no pudimos avanzar demasiado", detalló Francisco "Pancho" Dolman, referente de ATE-INTI y dirigente de la conducción de ATE Nacional. Por ahora, solo 19 trabajadores fueron reincorporados por medidas cautelares a favor.



Los desplazados del INTI ya habían logrado el apoyo de los Moyano y otros dirigentes gremiales de peso, como los jefes de las CTA y de la Corriente Federal de Trabajadores, de Sergio Palazzo. Pero Dolman destaca que Barrionuevo también los recibió como nuevo mandamás del PJ, aunque el encuentro fue en la sede central de Uthgra de Avenida de Mayo 930.



"Lo nombraron y estuvimos con él dos horas después. Fue una novedad para nosotros, en ese momento todavía no había aceptado la nueva función que le dio la Justicia en el PJ. Y también nos expresó la solidaridad del Justicialismo y ofreció contactos en el Congreso", reveló el sindicalista a ámbito.com.



"Hablamos del conflicto en el INTI y de la situación del Gobierno que todavía no termina de reincorporar a los trabajadores despedidos, a pesar de la lucha que dimos. También recibimos la solidaridad del sindicato de gastronómicos y todas las organizaciones gremiales que responden a él", agregó el estatal.



Según dijo Doman, Barrionuevo comprometió tres líneas de "ayuda": la económica, la intermediación con el Gobierno nacional y el impulso a una ley que regule la actividad en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, que todavía preside Javier Ibáñez.



La asistencia financiera -a cargo de Uthgra- servirá para rellenar el fondo de huelga. "Es para que los despedidos puedan aguantar y seguir luchando, haciendo frente a esto, porque a pesar que recibieron indemnización esa plata se va acabando y ya hace tres meses que no cobran", indicó el referente de ATE.



En el abanico de posibilidades sobre armar reuniones con altos funcionarios del Poder Ejecutivo se mencionó un acercamiento a Francisco Cabrera, de Producción, y a Jorge Triaca, de Trabajo. "Toda la ayuda que podamos recibir será bienvenida y quedamos a disposición si conseguía una reunión", aclaró Doman.



Asimismo, la diputada del Frente Renovador y esposa de Barrionuevo, Graciela Camaño, es la punta de lanza de un proyecto de ley que busca declarar la "emergencia laboral" en el INTI, que ya fue aprobada en Comisión, y estaría lista para ser tratada en el recinto. "Nos prometió hacer gestiones para que los diputados y senadores del PJ nos reciban en el Congreso", subrayó Dolman. Cambiemos rechaza de cuajo la iniciativa.



A dos semanas del encuentro en Uthgra, los resultados de la gestión del gastronómico son parciales. "En el Gobierno parecen que son medio sordos", conjetura Doman. Los legisladores del FR hicieron lo suyo, pero todavía queda un largo camino parlamentario para esa ley. La billetera es madre de todas las batallas. Los desplazados del INTI solicitarán en las próximas horas una próxima reunión con el interventor solidario. "Capaz que ahora nos atiende en el PJ", se ilusionan.