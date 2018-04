Crece la preocupación por los créditos UVA

"Los créditos UVA creo que fueron negativos, no porque la medida no valiera la pena sino porque tiene que ver con un proceso de indexación que el Gobierno le propone a la sociedad y en el que no estamos en condiciones de entrar", sostiene Hugo Vázquez, economista y actual Auditor General de la ciudad por el bloque del peronismo.



Vázquez se sumó así a la lista de políticos que criticaron la modalidad de créditos UVA, el cual preocupa a todas las familias que soñaron con tener la casa propia y hoy miran con angustia el crecimiento de la Inflación.



"Obviamente que el crédito hipotecario estaba rezagado en nuestro país. Hay un sector importante de la clase media que tiene la voluntad y la capacidad de acceder a un crédito, relacionado con el valor de los alquileres, pero esta medida le propone a los ciudadanos entrar en créditos indexados a largo plazo y la Argentina no está preparada para eso, tanto sea en créditos hipotecarios como en títulos de deuda", consideró.



"Lo que propone el gobierno es irresponsable porque en su primer año tuvieron un 40% de inflación, en el 2017 un 25% y el 2018 vamos a cerrarlo cerca del 20% o más de inflación, muy lejos de las metas propuestas por el ejecutivo inicialmente", concluyó.