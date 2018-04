Por OCA, Camioneros lanza un paro nacional de 24 horas

El sindicato de camioneros que conducen los Moyano lanzó un paro nacional de 24 horas para este jueves en "defensa" de los trabajadores de OCA. La protesta de la Federación Nacional de Trabajadores Camioneros afectará a las ramas correo y clearing. El gremio liderado por Hugo y Pablo Moyano decidió convocar a un paro en defensa de siete mil puestos de trabajo "en riesgo" en la empresa OCA. Vale recordar que la empresa postal mantiene una deuda millonaria con la AFIP y se encuentra intervenida por la Justicia.



Como parte de la jornada de protesta, los camioneros también se movilizarán desde las 10 de ese día hacia la sede del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), en Perú 103 de la Capital Federal, un ente regulador dependiente del Ministerio de Modernización. Los camioneros protestarán "de forma masiva" frente a esa dependencia y exigirán "la continuidad de la totalidad de los puestos de trabajo" en Oca, ante la proximidad de una decisión oficial sobre una nueva prórroga o caducidad de su licencia para operar.



Ese mismo jueves se reunirá el directorio del organismo para decidir si le da una nueva prórroga a la empresa postal o le da de baja su licencia. En este último caso, OCA no podría seguir operando con lo cual podrían llegar a quedar en la calle 7.000 trabajadores camioneros. También cabe la posibilidad de que la ENaCom espere a que le llegue el informe del interventor judicial, previsto para mayo, y recién después tomar una decisión que no sea apelable ante la Justicia. En marzo pasado, una resolución del ente se había aprobado una prórroga temporaria en la licencia de OCA, por "30 días corridos, a fin de acreditar la cancelación de las obligaciones previsionales y sociales exigibles y pendientes de pago".







En el mismo texto se indicaba que ese plazo podía ser prorrogado por otro de la misma cantidad de días, "previa petición fundada de la empresa, siempre y cuando acredite el cumplimiento de las obligaciones que se le imponen". El conflicto se da en medio del enfrentamiento entre el Gobierno y los Moyano, que incluyó movilizaciones de los líderes camioneros contra las políticas del macrismo y también el avance de investigaciones de la Justicia contra los sindicalistas.



Por su parte, días atrás el presidente de OCA, Patricio Farcuh, se refirió a las imágenes que trascendieron recientemente, aunque correspondientes a 2016, en las que él era echado de su oficina en la sede de la empresa de correos por un grupo de hombres que acompañaban a Hugo Moyano. "Yo lo quise invitar (a Moyano) a mi oficina para explicarle que lo estaban utilizando como una herramienta, que no le habían dicho la verdad. Él me discutía que yo estaba gestionando mal mi empresa", comentó a la prensa el empresario sobre esas imágenes.



"Moyano fue (a la oficina) para sacarme", sostuvo Farcuh, quien remarcó que el camionero logró ingresar a la sede de la empresa a pesar de la presencia de las fuerzas de seguridad, al tiempo que aclaró que finalmente recuperó la empresa el año pasado "acompañado por 500 agentes de Gendarmería".