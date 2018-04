Golden State eliminó a los Spurs y las miradas ahora se centran en el futuro de Ginóbili

La temporada de NBA finalizó anoche para Emanuel Ginóbili y San Antonio Spurs con la caída del equipo texano por 99 a 91 ante Golden State Warriors, que se adjudicó la serie por la Conferencia Oeste por 4 a 1, y, como sucedió el año pasado, queda en duda la continuidad del escolta bahiense la próxima temporada.



Ginóbili no es de apresurar decisiones y la temporada 2018/2019 de la NBA comenzará en octubre próximo, por lo que, como es su costumbre, se tomará su tiempo para pensarlo, hablar con su familia y luego anunciar su decisión.



Tal como sucedió en la temporada pasada, Golden State eliminó a los Spurs en cuartos de final, sólo que esta vez fue por 4 a 1 y no 4 a 0, y tampoco se reiteró el escenario ya que anoche todo acabó en el Oracle de los Warrirors y no en el AT&T texano como el año anterior.



En su estadística Ginóbili tuvo en este último juego de la temporada para los Spurs una anotación que es todo un símbolo de lo que fue (y quizás seguirá siendo) su carrera: "10 puntos" con 2-3 en dobles, 1-4 en triples y 3-3 en lanzamiento libres.



Además, en los 24 minutos y 51 segundos que permaneció Ginóbili en la cancha sumó 7 asistencias, 5 rebotes defensivos, 2 pérdidas de balón y 4 faltas personales.



En tanto sus compañero LaMarcus Aldridge fue el goleador del juego con 30 puntos, escoltado en esa estadística por la figura de los Warriors ante la ausencia de Stephen Curry, el alero Kevin Durant, autor de 25 tantos.



El escenario de anoche también quedará en la historia grande de la NBA, ya que los Warriors se mudarán dentro de un año desde el Oracle Arena de Oakland al Golden Gate de San Francisco.



Si Ginóbili decide retirarse, ese será el lugar de su despedida, al que cerrarán como si el destino se empecinara en mezclar algún involuntario tributo como éste en honor a su carrera profesional con 16 temporadas en la NBA con otro que ya tiene preparado su franquicia y que será la de retirar para siempre la camiseta 20 que uso todo este tiempo.



Anoche en la Conferencia Este Phildelphia Sixers avanzó a semifinales al vencer como local, en el Wells Fargo Center a Miami Heat por 104 a 91 y colocar la serie 4 a 1. Para los Sixers JJ Redick sumó 27 puntos y en Miami Kelly Olynyk 18.



Por la misma conferencia, en el TD Garden de Boston, los Celtics pasaron al frente en la serie ante Milwaukee Bucks por 3 a 2 luego de vencer 92 a 87. En Celtics Al Horford culminó con 22 tantos y en Bucks Khris Middleton con 23. El vencedor jugará ante los Sixers.