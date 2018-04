España: tras salir a la luz video de presunto robo en un súper, renunció una de las dirigentes más poderosas de Rajoy

Una de las dirigentes más poderosas del partido del gobierno español, Cristina Cifuentes, dimitió como presidenta de la región de Madrid después de la difusión de un video que recoge el momento en el que es retenida por un agente de seguridad después de robar dos cremas en un supermercado en 2011.







Cifuentes, del Partido Popular (PP), ya estaba en el ojo del huracán desde hace un mes tras salir a la luz que había obtenido el título de un máster de forma irregular.



La ya expresidenta madrileña dijo sobre el hurto que fue "un error involuntario. Me llevé los productos de manera involuntaria y los aboné", dijo.



Al anunciar su dimisión, afirmó que "la resistencia de las personas tiene un límite y he llegado a él".







Tras conocerse las irregularidades sobre la obtención de su título de máster, el partido Ciudadanos, que apoya a Cifuentes en el gobierno de Madrid, advirtió de que presentaría una moción de censura si ella no dimitía.



"Doy el paso atrás para que la izquierda no gobierne", afirmó Cifuentes.



Tras dimitir, el premier, Mariano Rajoy, declaró: "Ha hecho lo que tenía que hacer".