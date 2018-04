Gmail estrena rediseño: cómo acceder a la actualización

Google lanzó en todo el mundo una nueva versión de Gmail, el servicio de correo electrónico que usan más de 1.400 millones de personas, que incluye un renovado sistema de seguridad, opciones para facilitar el uso y notificaciones de alta prioridad, entre otras características. El nuevo diseño está disponible tanto en formato web como móvil.



Para acceder a esta actualización hay que clickear desde la versión web en Configuración (la rueda dentada en la esquina superior derecha de la bandeja de entrada) y seleccionar "Pruebe el nuevo Gmail". En caso de usar esta versión y querer luego regresar a la anterior, habrá que recorrer el mismo camino y seleccionar "Volver al clásico".



Uno de los enfoques del nuevo Gmail estará puesto en ayudar a sus usuarios a clasificar todos los correos que reciba "con el objetivo de aumentar los niveles de seguridad sobre sus cuentas", remarcó Google en un comunicado.



Sobre este punto, indicó que es posible que las personas comiencen a notar nuevas advertencias (graficadas en general como carteles rojos en la caja del remitente) que las alerten cuando aparezca un correo electrónico potencialmente riesgoso.



Otra de las funcionalidades será un nuevo modo confidencial, que le permitirá a los usuarios controlar cómo se reenvía, copia, descarga o imprime su mensaje. Según explicó la empresa californiana, esta característica será útil al momento de enviar información confidencial por correo electrónico. Asimismo, existirá la opción de hacer que un mensaje caduque después de un período de tiempo establecido para mantener el control de la información.



Sobre el enfoque vinculado con la "inteligencia", Google incluyó una función denominada "nudging", con la cual se podrá hacer seguimiento de todas las tareas y compromisos agendados.



Luego, y solo para la versión móvil, habrá una función de notificaciones que le avisará a las personas sobre mensajes importantes, y que se podrá activar o desactivar en cualquier momento. "Además, Gmail comenzará a sugerir cuándo cancelar su suscripción a newsletters u ofertas que ya no te interesan", agregó Google.



Por otro lado, llegará a la versión de escritorio de Gmail una funcionalidad que ya estaba disponible en la aplicación móvil: "Respuestas Inteligentes". Se trata de sugerencias de respuestas (por ejemplo, "me parece perfecto", "ok", "recibido, muchas gracias") a los mensajes que reciben las personas para que puedan responder más rápido.



En cuanto a las facilidades de uso, Google indicó que los usuarios ahora podrán hacer más sin salir de la bandeja de entrada (inbox). En este sentido, tendrán la posibilidad de clickear los archivos adjuntos -como fotos- sin abrir o desplazarse por las conversaciones grandes.



También podrán usar "el nuevo botón de Snooze", destinado a posponer los mails hasta que la persona le pueda prestar atención. Y otra de las posibilidades es "acceder fácilmente a otras aplicaciones" usadas con frecuencia como Google Calendar, Tasks (próximamente disponible en Android y iOS) y Keep.



"Sin duda todas estas funciones, destinadas a fortalecer la seguridad, alentar la productividad y mejorar los niveles de eficiencia, convierten a Gmail en la mejor opción para los consumidores empresariales y usuarios", consideró Google.



El popular servicio de correo electrónico del gigante de Internet fue creado el 1 de abril de 2004 y hoy suma, según cifras de la compañía, más de 1.400 millones de usuarios activos. Al principio, solo se usaba de manera interna en la firma tecnológica para la administración de mails y luego fue lanzado de manera pública.