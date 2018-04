Shell descarta que la venta de activos a Raízen ponga en riesgo fuentes de trabajo

El presidente de la petrolera Shell, Teófilo Lacroze, afirmó que la venta al grupo brasileño Raízen de los activos de downstream (refinación, comercialización y distribución de combustibles y lubricantes) "no implicará grandes cambios ni riesgos de fuentes de trabajo", mientras "el impacto a nuestros clientes debería ser imperceptible".



En declaraciones a radio Mitre, Lacroze precisó que la operación incluye "la refinería, nuestras estaciones de servicio, depósitos y operaciones de aeropuertos", mientras "Shell continúa con todos los activos en Vaca Muerta, donde tenemos participación no operada".



La venta a Raízen, una joint venture entre Shell y el grupo brasileño Cosan, incluirá el uso de la marca, con lo cual "vamos a tener acceso a toda lo que es innovación, tecnología y todos los productos y servicios Shell", añadió el empresario.



Remarcó al respecto que "hay varios contratos técnicos de tecnología e innovación donde vamos a seguir aplicando lo que es Shell en el mundo, y lanzando en Argentina los mejores productos y servicios que lanzamos en el mundo".



Lacroze dijo que la transacción se realizó "a través de un proceso competitivo que duró casi dos años" tras evaluar "cuál era el mejor modelo de negocios para aprovechar el crecimiento que creemos que va a tener en los próximos años el mercado argentino en la parte de comercialización".



Justificó en ese sentido la decisión de "traer la experiencia de Raízen en Brasil y expandirla regionalmente".



A la vez, añadió Lacroze, "Shell sigue en la Argentina con foco cien por ciento en inversiones de upstream, principalmente en Vaca Muerta", que "para nosotros es un reservorio que no tiene nada que envidiarle a los mejores del mundo, que hoy están en Estados Unidos y Canadá".



Recordó luego que "venimos hace cuatro años desarrollando nuestras áreas piloto y de comenzar una etapa más activa: hoy tenemos 40 pozos en total en siete áreas, cinco que nosotros operamos, y la idea es seguir sumando pozos y producción en los próximos años".



Consultado sobre las subas de tarifas energéticas, el titular de la filial argentina de Shell sostuvo que "el corazón de esa discusión es tener claro cuáles son las reglas de juego, y eso sí que es importante para inversores extranjeros".



"Miremos el largo plazo, pensemos que todo el desarrollo de Vaca Muerta se plantea a 35 años, y lo más importante en nuestra industria, tanto en el upstream como en el downstream, es tener un marco regulatorio claro y reglas de juego claras a largo plazo y condiciones de mercado", añadió.



Lacroze recordó por último que en la actividad "hay un inmenso capital invertido inicial, y el recupero es a lo largo del tiempo a través de varias décadas".