En San Fernando, Luis Andreotti recibió a Diego Valenzuela, intendente de 3 de Febrero

El intendente de San Fernando, Luis Andreotti, y el diputado provincial, Juan Andreotti, recibieron en el Palacio Municipal al intendente de 3 de Febrero, Diego Valenzuela en lo que fue un encuentro para intercambiar experiencias en gestión pública. Además, visitaron el Centro de Operaciones de San Fernando, donde se monitorean las más de 800 cámaras de seguridad instaladas en el distrito.



"Tenemos el mismo objetivo, sabemos los dos que desde el municipio se puede hacer mucho por la calidad de vida del vecino. Estuvimos intercambiando experiencias, viendo lo que funciona bien acá y poder ir mejorando. La ciudad es muy dinámica y todos los días hay que trabajar para prestar un buen servicio, para que los vecinos estén cómodos, y que los abuelos y los chicos disfruten de los distritos", explicó el intendente Luis Andreotti, tras la reunión.



"Me pone muy contento poder intercambiar experiencias -agregó-, copiar de cada distrito lo que creemos que nos puede ser útil y, a la vez, exhibir el trabajo que estamos haciendo en San Fernando, mostrándolo en acción".



Valenzuela, por su parte, manifestó: "Me gusta aprender de aquellos que ya han demostrado que gobiernan bien y que sus municipios progresan. Siempre le he prestado atención a San Fernando con el espacio público, las postas de seguridad y los polideportivos. Hace rato tenía pendiente venir a ver a Luis y conocer más de lo que están haciendo porque además creo mucho en diálogo plural. El bonaerense está por delante de los partidos políticos. Todo lo que podamos hacer juntos, colaborar y aprender unos de otros es muy bienvenido".



Uno de los aspectos que Valenzuela destacó en su visita fueron las instalaciones del COSF. "La impresión es muy positiva. Que en lugar de decir que la seguridad es un tema provincial, si bien lo es en términos de la competencia, se ocuparon, invirtieron en recursos y generaron una respuesta a favor del vecino en cuanto a la protección ciudadana. Me encanta poder verme, interactuar con Luis y con su equipo, ver detalles, ver cómo trabajan en lo concreto algunos temas de política de seguridad para reforzar lo que estamos haciendo en Tres de Febrero", sentenció.