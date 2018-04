Dietrich destacó las ofertas recibidas a través de PPP: "Antes no teníamos acceso al crédito"

El gobierno nacional inició este martes el proceso licitatorio para obras viales en 3.353 kilómetros bajo la modalidad PPP, al cual se presentaron 10 consorcios con 32 ofertas para obras que demandarán una inversión de US$ 6.000 millones.

El ministro de Transporte de la Nación, Guillermo Dietrich, destacó que, través de la modalidad de Participación Público-Privada (PPP), la Argentina contará "en pocos años con 7.000 kilómetros de rutas seguras".



"En el sistema que estamos licitando, entran más de 7.000 kilómetros de rutas, de las cuales la mitad se convierten en autopistas y la otra mitad se convierte en ruta segura, algo que en Argentina prácticamente no existe", aseguró el ministro en declaraciones a radio Mitre.



De esta cifra, "casi 1.000 son autopistas, algo que esperamos los argentinos hace más de 30 años", y adelantó que "vamos a estar empezando en los próximos meses una autopista de nivel internacional de Buenos Aires a Olavarría", que continuará en una segunda etapa "de Coronel Dorrego a Bahía Blanca".



Dietrich indicó que con el sistema PPP "Argentina demostró que puede hacer una obra pública conveniente para el país, en la cual las empresas toman más riesgos y nosotros pagamos la obra a medida que se va haciendo".



"La pagamos en 15 años, algo que hasta ahora estaba vedado para nuestro país, porque no teníamos acceso al crédito", dijo.



