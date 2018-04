El Senado convirtió en ley el nuevo régimen de subrogancias para jueces y conjueces

El Senado aprobó por unanimidad y convirtió en ley un proyecto que establece un nuevo régimen de subrogancias para jueces y la designación de conjueces, una propuesta que modifica la modalidad que había sido declarada inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia.



El proyecto -que cosechó 61 votos a favor- y que recibió media sanción de Diputados en noviembre pasado, fija el modo de cubrir las vacantes transitorias en los tribunales inferiores que integran el Poder Judicial y determina en ese sentido que los magistrados subrogantes y los conjueces deberán ser siempre elegidos por sorteo.



En cuanto a los conjueces, el Consejo de la Magistratura debe hacer una lista con los secretarios de los juzgados y los abogados de la matrícula para que luego el Senado Nacional les dé el aval.



El proyecto también otorga al Consejo de la Magistratura la facultad de confeccionar las listas de conjueces a fin de que el Ejecutivo, con acuerdo del Senado, proceda a su selección.



El proyecto fue impulsado por el Poder Ejecutivo luego de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación declarara inconstitucional el sistema ideado por el kirchnerismo en 2015.



Según esa iniciativa, los nombramientos de conjueces y de jueces subrogantes no requerían de acuerdo del Senado, como sí ocurre con el resto de los funcionarios judiciales, algo que fue ahora modificado para que la Cámara alta preste su acuerdo.



El jefe del interbloque de senadores de Cambiemos, Luis Naidenoff, declaró que lo que se busca con esta propuesta es dar "un marco de racionalidad ante una Justicia que está absolutamente cuestionada por dos razones: el retardo y la pérdida de confianza y credibilidad".



"Esta ley subsana, pone las cosas en su lugar y lograr previsibilidad", afirmó el senador radical, y aseguró que "el problema" se da dado "cuando, desde la política, a veces de manera descarada, hacer una herramienta de subordinación".



El senador nacional del peronismo, Pedro Gustavino, expresó por su parte que, con la aprobación de la iniciativa, se otorga "absoluto respaldo al planteo de la Corte Suprema cuando declaró la inconstitucionalidad de la ley que habíamos votado en el Congreso".



El senador Ernesto Martínez calificó como una "herramienta útil" al proyecto y cuestionó la designación de jueces a dedo al señalar que "poner jueces con la mano es una de las máximas infamias en que ha incurrido el Consejo de la Magistratura".



La senadora Cristina de Kirchner declaró, en tanto, que no convalida "lo que está pasando en el Consejo de la Magistratura", donde -dijo- puede pasar cualquier cosa menos que sesionen con la participación de la ciudadanía".



La iniciativa también le confiere a las Cámaras competentes las herramientas necesarias para que procedan a la designación de jueces subrogantes.



En lo relativo a los jueces de Primera Instancia y a los Tribunales Orales, se privilegia que la vacante sea cubierta por un juez de igual grado y competencia, siempre y cuando los juzgados de los que resulten titulares no registren atrasos significativos.



Cuando no es posible cubrir transitoriamente la vacante con jueces de igual grado y competencia, la iniciativa establece mecanismos de designación de conjueces y, por otro lado, instituye mecanismos para conformar las listas de conjueces con aspirantes que ya hayan concursado, siempre que hubieran obtenido un resultado adecuado.



El Senado tendrá hoy una intensa jornada marcada por el debate de un proyecto de ley de reforma procesal penal que es objeto de fuertes críticas y otro para crear una cadena de custodia sobre las escuchas telefónicas, tras lo cual recibirá al jefe de Gabinete, Marcos Peña.



Desde las 11 el Senado realiza una sesión especial en la que se tratarán los proyectos referidos a cuestiones judiciales que podrían derivar en un prolongado debate, mientras que a las 18 recibirá a Peña, que brindará su informe mensual de gestión ante el Congreso.



Uno de los temas centrales de la sesión será el proyecto de ley que establece la creación de una cadena de custodia para las escuchas telefónicas que maneja la Dirección de Captación de Comunicaciones del Poder Judicial, organismo que funciona en el ámbito de la Corte Suprema de Justicia.



La iniciativa, consensuada entre Cambiemos y el Bloque Justicialista, también establece sanciones en los casos en que las escuchas se filtren a los medios, como ocurrió con las conversaciones entre la actual senadora del FpV Cristina de Kirchner y el ex titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Oscar Parrilli.



No obstante, el proyecto más espinoso de la sesión será el que reforma el Código Procesal Penal -actualmente suspendido y a la espera de una aplicación gradual en todo el país- para incorporar una serie de leyes sancionadas con posterioridad.



El proyecto recibió fuertes cuestionamientos en los últimos días por parte de un grupo de organizaciones civiles que advirtieron que, además de la incorporación de leyes, la iniciativa "amplía las capacidades estatales para invadir la privacidad en el marco de una investigación penal", lo que no fue debatido.



También propone el ingreso de un título nuevo al Código Procesal, referido al Régimen Penal Juvenil, en el que "se establece que las normas del proceso de adultos se aplicarán de manera supletoria al de jóvenes, siempre que armonicen con la normativa y estándares internacionales", señalaron.



Fuentes del Bloque Justicialista, que impulsó el proyecto a través del senador salteño Rodolfo Urtubey, adelantaron a NA que le harán cambios durante su tratamiento en la sesión, lo que podría derivar en un complejo debate en el recinto.







• Informe de Peña



Terminada la sesión, los senadores recibirán en el recinto a Peña, quien brindará su informe mensual de gestión y se verá por primera vez en ese contexto con la expresidenta y senadora del FpV Cristina de Kirchner, a quien desafió a debatir.



"El miércoles voy (al Senado), ojalá que Cristina Kirchner esté para debatir", resaltó el jefe de ministros en una entrevista televisiva el último lunes, al tiempo que afirmó que "el kirchnerismo es el responsable de este ajuste" en materia tarifaria que encara el Gobierno.



En este sentido, el ministro coordinador adelantó que llevará las cifras del "desastre que hicieron en el país" los funcionarios de la administración de Cristina Kirchner y que el Gobierno, según indicó, busca "revertir".



Previo a su presentación, Peña respondió por escrito 709 preguntas formuladas por los senadores de todos los bloques y entre los principales temas hubo consultas sobre la deuda pública, la inflación, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses y el INDEC.



Las consultas de los senadores también apuntaron a los despidos en el INTI y el SENASA, entre otros temas, aunque entre las preguntas que se harán a viva voz en el recinto se prevé que el tema de los aumentos de tarifas domine parte del debate.