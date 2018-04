Caída sin freno: el Merval se hunde 2,5% a su menor nivel en el año

Sin piso a la vista, el índice Merval profundiza este miércoles su mal momento y se hunde 2,5% a su menor nivel en el año, afectado por condiciones adversas internacionales (suba de tasa de EEUU a 10 años), y factores domésticos, como la incertidumbre que genera entre los inversores la no aprobación de la nueva ley de mercado de capitales.



De este modo, el panel líder sufre su quinto retroceso en forma consecutiva y ya opera por debajo de los 30.000 puntos: en la primera parte de la jornada tocaba un mínimo de 29.816,89 unidades, el menor nivel desde diciembre de 2017.



"El mercado accionario local está muy presionado por las condiciones internacionales. La suba de la tasa de los bonos norteamericanos a 10 años por encima de la barrera psicológica de 3% está teniendo consecuencias negativas sobre el equity internacional", dijo a ámbito.com Nery Persichini, Gerente de Inversiones de GMA Capital.



Pero, además, en materia local, "sigue la incertidumbre política de cara a la aprobación de la Ley de Financiamiento Productivo y el debate sobre tarifas", completó Persichini.



En horas de la mañana no estaba del todo claro si el oficialismo de la Cámara de Diputados podría abordar el debate que le permita convertir en ley el proyecto de financiamiento productivo (nombre de la nueva ley del mercado de capitales) impulsado por el Poder Ejecutivo, tras fracasar la semana pasada en ese intento como consecuencia de la frustrada sesión especial convocada por la oposición sobre el tema del aumento de tarifas.



"Hay que poner en las expectativas la ley de mercado de capitales, eso va a cambiar la tendencia", se esperanzaba el director de Bull Market, Ramiro Marra en diálogo con este medio.



Mientras tanto, todas las acciones del merval operban con retrocesos, que eran liderados por el sector financiero y energético. Así, los peores desempeños los anotaban los papeles de Supervielle (-5,2%); Metrogas (-4,2%); y Transportadora de Gas del Norte (-3,9%).



Sin bien en el mercado no avisoran por ahora un piso para el Merval, los operadores ya ven con buenos ojos algunos papeles como los energéticos que se abarataron y ahora ofrecen un punto de entrada atractivo para los que deseen correr el riesgo.



Con la baja de este miércoles, el índice líder borró las ganancias en pesos que ostentaba el año y pasó a registrar en 2018 una baja del 0,7% (en el mes pierde 4%).



El Merval cayó ayer 1,2% arrastrado por las acciones del sector energético, en medio de un clima negativo en los mercados internacionales debido a la suba de la tasa a 10 años en EEUU, que por primera vez en cuatro años alcanzó el 3%.



El rendimiento de los bonos referenciales del Tesoro de Estados Unidos a 10 años subió el martes a un 3% por primera vez en más de cuatro años, lo que reflejó la resistencia de la expansión económica de Estados Unidos y generó opiniones de que la tendencia alcista del mercado de deuda está llegando a su fin.



• Renta fija



En el segmento de la renta fija, por su parte, los principales bonos en dólares (que cotizan en pesos) culminaron ayer con leves variaciones.



El Bonar 2020 subió un 0,3%; el Bonar 2024, un acotado 0,1%; pero el Discount bajo ley argentina cedió un 0,1%, mientras que el Argentina 2037 ascendió un 0,5%, y el bono a 100 años cerró estable.



Por último, el riesgo país, medido por la banca JP.Morgan, subió 0,5% a 403 puntos básicos.