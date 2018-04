Arslanián advirtió que "el Gobierno fortaleció los poderes policiales y es un riesgo"

El exministro de Justicia y Seguridad, León Arslanián, sostuvo que "el Gobierno ha fortalecido los poderes policiales y eso implica un riesgo".



Arslanián alertó en declaraciones a FM La Patriada que "esas concesiones no son aconsejables".



El exfuncionario se refirió también al tema de las escuchas telefónicas, sobre las que opinó que "no hay ningún tipo de control sobre su uso" y advirtió que "la Corte Suprema no es el mejor lugar para manejar las escuchas".



Además, en medio de la polémica por el debate por la despenalización del aborto, el exfuncionario remarcó que "es un error penalizar a la mujer" que toma esa decisión.



En plenario de comisiones, el debate sobre el proyecto que plantea la despenalización del aborto sumó ayer una nueva jornada en la Cámara de Diputados con expresiones a favor y en contra de la medida, que en junio llegaría al recinto.



Médicos, sociólogos, psicólogos, legisladores y artistas participaron de la reunión de las comisiones de Legislación General, Legislación Penal, Salud y Familia, que se desarrolló en el edificio anexo de Diputados, mientras en las inmediaciones tuvieron lugar manifestaciones en apoyo a la norma.



El próximo jueves continuará la discusión del proyecto que plantea la interrupción del embarazo hasta la semana 14.