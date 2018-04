ARA San Juan: dos asesores de Aguad dan explicaciones en la Justicia, mientras familiares denuncian escuchas

Dos asesores del ministro de Defensa, Oscar Aguad, declaran este miércoles en el juzgado federal de Caleta Olivia por la desaparición del submarino ARA San Juan.



Se trata de los contralmirantes retirados Alejandro Kenny y Gustavo Trama, quien pertenecen a la misma graduación, y que junto al capitán de navío Jorge Bergallo elaboraron un informe preliminar a pedido del Poder Ejecutivo sobre el navío perdido. Aunque esa investigación no fue oficializada, trascendió la conclusión a la que arribaron los tres expertos: los 44 tripulantes del San Juan murieron luego de una penosa agonía de varias horas.



En primero en declarar fue Kenny. Luego será el turno de Trama y para este jueves está previsto brinde detalles Bargallo. Los especialistas responderán preguntas de la jueza federal Marta Yáñez, el fiscal Lucas Collas y dos de los abogados querellantes que representan a las familias de los submarinstas, Luis Tagliapietra y Lorena Arias.



La letrada Valeria Carreras, defensora entre otros de Jésica Gopar, esposa del cabo electricista Fernando Santilli que fue expuesta por la Armada por grabar un video en las redes, no pudo viajar por estar abocada a otra gravísima causa por espionaje a familiares con pinchaduras de teléfonos.



Bergallo integró la Comisión Investigadora Asesora de la Armada, pero sufrió la tragedia del San Juan en carne propia. Su hijo de igual nombre es uno de los desaparecidos desde el 15 de noviembre de 2017 pasado cuando la nave perdió contacto con tierra.



Según recordó el periódico El Patagónico, los tres expertos llegaron a la conclusión de que los tripulantes "agonizaron durante muchas horas luego del incendio declarado en la zona de baterías y posterior explosión que dejó a la nave sin propulsión y cayó al fondo marino en un sitio que aún no fue precisado con exactitud".



Como el informe no fue presentado oficialmente por Aguad, los familiares de las víctimas criticaron duramente al ministro durante la exposición de la semana pasada en el Congreso. Se espera que la jueza Yáñez indague en los fundamentos técnicos que permitieron a los tres investigadores determinar ese final.



• Escuchas ilegales



Familiares de los 44 tripulantes denunciaron hoy ante la Justicia Federal supuestas intervenciones telefónicas ilegales y pidieron medidas para determinar el origen de estas escuchas.



La denuncia quedó a cargo del juez federal Daniel Rafecas, a quien los familiares pidieron "determinar de dónde proviene la intercepción de una línea y si las demás líneas están también intervenidas, y quién resulta responsable de los hechos".



La supuesta intervención de una de las líneas fue detectada por un estudio de la Universidad Tecnológica Nacional. La intervención se habría hecho "sin orden judicial conocida". La abogada Verónica Carreras encargó el análisis de teléfonos de dos esposas de tripulantes del submarino al detectar "cosas extrañas", se remarcó en la denuncia.



De allí surgió que una línea "estaba interceptada por una computadora que reaccionó atacando a la computadora del laboratorio con contramedidas típicas de los 'Interception Management Systems".



Según se refirió en la denuncia, las supuestas interferencias se advirtieron el 16 de abril último, durante el desarrollo de la reunión de la Comisión Bicameral investigadora de la desaparición del submarino en la que expuso Aguad.



Dos teléfonos celulares de una familiar allí presente denotaron anomalías como borrado de imágenes, pérdida de contactos, entre otros hechos, indica la denuncia, que ahora deberá ser analizada por el juez Rafecas y por un representante del Ministerio Público Fiscal.