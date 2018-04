Atlético Tucumán quiere consolidar sus posibilidades de acceder a octavos

Atlético Tucumán, motivado por el triunfo conseguido la semana pasada en La Paz, buscará consolidar sus aspiraciones en la Copa Libertadores y sabe que para acceder a los octavos de final necesita derrotar otra vez a The Strongest, que llega dispuesto a sacarse la espina que significó perder de local.







El encuentro de la cuarta fecha del grupo C de la competencia continental se jugará desde las 19.15 en el estadio Monumental "José Fierro", en la capital tucumana. Dirigirá el árbitro brasileño Luiz Flavio Olivera y televisará Fox Sports 3.



Los tucumanos ganaron 2 a 1 hace una semana en los 3.650 metros de altitud de La Paz, donde la mayoría de los equipos la pasan mal y regresan con las manos vacías.



Ese resultado reavivó sus aspiraciones de clasificación en un torneo donde arrancó con dos derrotas consecutivas ante Libertad de Paraguay (2-0, de local) y Peñarol (3-1, de visitante).



En una zona donde Libertad (9 puntos) logró escaparse al ganar sus tres primeros partidos, los tucumanos, The Strongest y Peñarol suman tres unidades.



Esta fecha será clave para la definición del segundo lugar, que otorga un boleto a octavos de final, y del tercer puesto, que permite seguir compitiendo internacionalmente en la Copa Sudamericana.



La grave lesión que sufrió Javier Toledo, autor del gol del triunfo en La Paz, durante el empate sin goles del domingo por la Superliga contra Unión, obligará a Ricardo Zielinski a buscar reemplazante para un jugador que era considerado fundamental en la estructura colectiva del equipo.



El uruguayo Mauricio Affonso es la primera opción si el entrenador decide colocar a un segundo delantero para acompañar a Luis "Pulguita" Rodríguez, mientras que Alejandro Melo podría mantenerse entre los titulares para poblar el mediocampo.



De todos modos no hay que descartar la presencia de Fabio Álvarez, si se inclina por un jugador que pueda tener más la pelota.



Los futbolistas visitantes reconocieron que tienen "una espina clavada" debido a la derrota que sufrieron de local y aseguran que en Tucumán buscarán recuperar los tres puntos que perdieron en Bolivia.



El técnico César Farías, confirmado en el cargo por los dirigentes tras los rumores de alejamiento, cuidó a los titulares en el encuentro que le ganaron 3 a 0 a Sport Boys, el sábado, por el torneo boliviano.



En principio, el único cambio sería la vuelta del marcador central ecuatoriano Edison Carcelén, quien cumplió la fecha de suspensión que recibió por su expulsión ante Libertad de Paraguay.