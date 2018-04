Hinchas de Barcelona acosaron a una periodista francesa en vivo: "No me toques"

Una periodista francesa vivió una situación desagradable en la final de la Copa del Rey del pasado sábado entre Barcelona y Sevilla. Marina Lorenzo, de Canal +, fue acosada por algunos hinchas del conjunto catalán en vivo, lo que generó su reacción: "No me toques, no me toques".



La señal francesa decidió subir el video a sus redes sociales para denunciar el comportamiento machista de estos hinchas de Barcelona que la empujaron, se metieron delante de la cámara, intentaron abrazarle y querían hablarle al micrófono a la fuerza.





Si sos víctima de violencia de género comunicate con el 144, una línea gratuita que funciona en todo el país, las 24 horas, los 365 días del año.