Con una pala amarilla, Olmedo chicaneó a los ausentes de la sesión anterior

En el marco de la sesión en Diputados para tratar los proyectos que frenan la suba de tarifas, el diputado salteño Alfredo Olmedo fue el primero en llegar al recinto, llevando consigo una herramienta que llamó la atención.



Al ocupar su banca, Olmedo sacó una pala de plástico color amarillo (el mismo que su característica campera), que pegó con cinta al escaño.



Vale recordar que el martes, Olmedo había adelantado: "Yo cumplo horario. La sesión es a las 11, si 11.30 no están, yo me voy. No tengo por qué esperar a los vagos. El reglamento es uno sólo".



"Que prueben trabajando", había sido la frase que lanzó la semana pasada cuando sus colegas llegaron tarde a la sesión.