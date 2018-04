En menos de dos meses, el BCRA sacrificó más de u$s 4.000 millones de reservas para contener al dólar

El Banco Central ya intervino en el mercado cambiario con ventas por más de u$s 4.200 millones durante marzo y abril en un intento por contener al tipo de cambio, para evitar que su escalada se traslade a precios.



Este miércoles habría vendido unos u$s 1.200 millones en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), para enfriar una corrida, que se suman a los más de u$s 636 millones desembolsados el lunes y martes con el fín de contrarrestar una firme demanda y suplir la oferta limitada del sector agroexportador.



En lo que va de abril, la autoridad monetaria lleva vendidos unos u$s 2.200 millones, mientras que en marzo había invervenido con una cifra apenas inferior, u$s 2.000 millones.