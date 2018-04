Rossi apuntó contra el Gobierno: "Están más sucios que los baños de Retiro"

En un encendido discurso, el jefe del bloque del FpV en la Cámara de Diputados, Agustín Rossi, cuestionó este miércoles en duros términos al Gobierno, al señalar que algunos de sus funcionarios "están más sucios que los baños de Retiro".



Fue durante la sesión especial a la que convocó la oposición en el recinto para debatir los aumentos en las tarifas de servicios públicos.



"Afuera están los panaderos regalando 5 mil kg de pan. Vayan a decirle sus discursos encendidos a la gente que está haciendo la cola para llevarse pan a su casa", dio como ejemplo Rossi para referirse a la baja del consumo y al efecto del tarifazo.



El legislador mencionó versiones periodísticas sobre un posible veto del presidente Mauricio Macri si prospera algunas de las iniciativas de la oposición para reducir el aumento tarifario. Ante esto expresó: "Si el Presidente va a vetar lo que puede ser una resolución del Congreso otra vez nos está tomando el pelo, porque vamos a hacer todo un gran esfuerzo, que venimos haciendo 15 días".



Rossi aprovechó su tiempo de discurso para cuestionar el Ejecutivo y aclarar que el oficialismo "no tiene derecho moral para cuestionar" a su espacio.



"Tienen un Presidente, un jefe político, que fue acusado por contrabando agravado y que salió absuelto por la mayoría de la Corte automática de los 90, y que la causa Macri estuvo entre los causales que impulsó esta Cámara de Diputados para destituir a los miembros de esa Corte en el año 2003", expresó.



"No tienen autoridad moral. Son el único Gobierno en el mundo que justifica las offshore. Todos sus funcionarios tienen cuentas en el exterior. Tienen un presidente acusado de contrabandista, no se olviden de eso, contrabandista. Están más sucios que los baños de Retiro", enfatizó.