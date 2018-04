Pinheiro: "Poner todo bajo las PPP no es la solución para todo"

En el marco de la conferencia Infraestructura para el Desarrollo organizada por el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), el vicepresidente corporativo de Infraestrcutura del organismo, Antonio Pinheiro, celebró la primera licitación de Participación Público Privada (PPP) que realizó el gobierno de Mauricio Macri para la construcción de rutas en el país. No obstante, en una rueda con periodistas de la que participó este medio, señaló que hay que ver a ese tipo de contrataciones como una herramienta y no como una receta universal. "Poner todo bajo las PPP no es la solución para todo", advirtió.



P.: ¿Les sorprendió la primera licitación de PPP que llevó a cabo el Gobierno?



A.P.: Para nosotros fue un suceso pero no una sorpresa. Fue un trabajo largo y muy detallado. Nosotros lo recibimos con alegría.



Periodista.: ¿En qué consistió el asesoramiento de la CAF a la Argentina respecto de las PPP?



Antonio Pinheiro.: Argentina desde el inicio buscó asesoramiento en organismos multilaterales. Nosotros aportamos los conocimientos que tenemos en otros países de la región. Pero la información no es limitada. También escucharon al BID (Banco Interamericano de Desarrollo), al Banco Mundial (BM) y sacaron las mejores prácticas de la región.



P.: ¿Cómo fue esa experiencia de las PPP en otros países?



A.P.: La prioridad fue en el área de transporte. Por todos los países del mundo tenemos ejemplos positivos y ejemplos problemáticos. El rol de los organismos multilaterales es coleccionar estas experiencias para mostrar cuales son los caminos con mayores posibilidades de éxito y cuáles son los problemas que se pueden tener en los procesos específicos. Teniendo en claro también que en los distintos países las condiciones son diferentes y las legislaciones también. Ahí hay un trabajo muy grande del Gobierno de filtrar las mejores prácticas. Hay experiencias exitosas en infraestructura social por ejemplo en escuelas en Reino Unido pero depende de las prioridades: poner todo bajo las PPP no es la solución para todo. Nosotros tenemos que verlo como un instrumento. Depende de cada tipo de inversión. Los países tienen estructuras y prioridades distintas. El mecanismo hay que mirarlo como un instrumento. No hay una receta universal para las PPP. Para nosotros es hacer una reunión de recursos público privado para realizar inversiones.



P.: ¿Cuáles son los principales proyectos en los que participa CAF en Argentina?



A.P.: Hoy CAF tiene una cartera en Argentina que anualmente en términos de financiación es de u$s 1.000 millones de los cuales 30% o 40% son para transporte. Uno de los principales operaciones de CAF es con todo el arreglo que se hace aquí en Puerto Madero para tener fluidez de los camiones y colectivos, para hacer el acceso al puerto y la autopista. Es de gran impacto esto en Buenos Aires.



P.: ¿Cómo ha sido la relación de la CAF con el Gobierno de Mauricio Macri?



A.P.: Fantástica. Tenemos una agenda muy ambiciosa. Argentina hoy es nuestro mercado que más crece. No es el país con mayor volumen de operaciones pero sí donde más incrementan.



P.: ¿Hay proyectos planificados a futuro con el Gobierno?



A.P.: Sí. Hay proyectos para el tren Belgrano Cargas. Hay proyectos del FIPA que es la composición de un fondo para hacer la financiación de proyectos de las provincias. Estamos trabajando a nivel federal y a nivel provincial.



P.: ¿Cuáles son los beneficios de la CAF?



A.P.: Prestamos dinero y tenemos tasas que son competitivas con las de los otros organismos multilaterales. Los plazos para la CAF son importantes. Observamos que el desarrollo del proyecto sea hecho con cuidado y transparencia. Hay que tener tiempos para que los bancos, los inversores, tengan la oportunidad de analizar la información y tomar sus decisiones. El manejo del tiempo es muy importante.



P.: ¿Cómo trabajan con los costos financieros?



A.P.: Con una gran competencia por un proyecto se pueden tener incluso proyectos más baratos. La cuestión de infraestructura hoy no es hacer un puente sino brindar servicio. Algo que permite tener incluso costos más bajos es si tienes un número grande compitiendo y buscando soluciones técnicas para la prestación del servicio que no solo va a ser bueno para los gobiernos sino para los usuarios. Esa es una cuestión que en América Latina se tiene que observar. Hay que buscar una solución para los problemas que la gente tiene. Es importante también para dar empleo y para generar más conexión, más negocios, más comercio y más riqueza.



P.: ¿Preocupa la situación macroeconómica de Argentina a la CAF?



A.P.: Nosotros no hacemos una evaluación de esto pero la estabilidad macroeconómica es parte del ambiente de negocios que ayuda al país a tener más inversiones incluso en infraestructura.