El dólar trepa 24 centavos a $ 20,79 y el BCRA sale a intervenir para frenar escalada

El Banco Central sale a intervenir para frenar la escalada del dólar que trepa 24 centavos este jueves a $ 20,79 en agencias y bancos de la city porteña, según el promedio de ámbito.com.



La divisa asciende a su máximo histórico y la autoridad monetaria comenzó a intervenir en el mayorista cuando la divisa tocó los $ 20,50. Promediando el mediodía, el BCRA marcó precio en ese segmento con ventas en $ 20,50 para frenar la escalada de la cotización.



En la plaza paralela local, por su parte, el blue se dispara 13 centavos a $ 20,69, según el relevamiento de este medio en cuevas del microcentro porteño. El "contado con liqui", en tanto, se mantuvo ayer casi estable a $ 20,22.



Cabe recordar que la intervención de la autoridad monetaria se dio en un contexto de fuerte apetito por la moneda debido tanto a factores internacionales como domésticos. Asimismo, las órdenes de compra se volvieron incesantes en la jornada por una mayor aversión al riesgo en los mercados internacionales, producto de la suba de la tasa estadounidense a 10 años, que el martes superó el 3% -algo que no ocurría desde 2014- y el miércoles se ubicaba en el 3,02%.



A esta coyuntura global, se sumó al factor estacional de fin de mes, ya que muchas empresas deben hacer frente a obligaciones en moneda dura (principalmente automotrices), mientras que otras tuvieron que ir cerrando posiciones que se liquidan el viernes próximo.



Entre lunes y martes, el BCRA ya había sacrificado más de u$s 636 millones para contrarrestar una firme demanda en la plaza cambiaria, y suplir una oferta limitada del sector agroexportador. Es decir, lleva vendidos más de u$s 4.536,20 millones desde que retomó las intervenciones a principio de marzo pasado, después de no hacerlo durante casi 7 meses, en busca de poder domar la inflación.



Las ventas de la autoridad monetaria superaron con creces los registros más altos de la década en un contexto internacional muy complejo. Hasta el momento, la intervención más importante en la actual gestión se remontaba a agosto de 2017, previo a las PASO, cuando el BCRA debió desprenderse en un solo día de u$s 586 millones.



En ese contexto, el dólar mayorista sufrió un imperceptible ajuste de ocho milésimas para quedar en $ 20,252.



En el mercado de dinero entre bancos, en tanto, el "call money" también operó al alza, a un promedio del 27%.



En el mercado de futuros del ROFEX, se operaron u$s 1633 millones, de los cuales más del 70% se pactó entre abril y mayo, a $ 20,35 y $ 20,717, respectivamente. El plazo más largo negociado fue junio, que cerró a $ 21,06. Los plazos, salvo el de fin de mes, operaron con leves alzas (dos centavos en promedio). Aunque todos los plazos se mantuvieron en alza, sobre el final abril quedó casi sin cambios ante la insistente intervención del BCRA.



Por último, las reservas del Banco Central bajaron u$s 1.474 millones hasta los u$s 59.321 millones.