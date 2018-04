Se retiró el goleador uruguayo que le dio la primera Copa Argentina a River

A los 39 años, Iván Alonso le puso punto final a su carrera deportiva. El goleador uruguayo será siempre recordado por el hincha de River por el tanto que le marcó a Rosario Central en la final de la Copa Argentina 2016 que puso el definitivo 4 a 3 para la institución de Núñez.



"No juego más al fútbol. Ya está... No lo anuncié, no lo hice oficial, simplemente porque no me pareció necesario", le comunicó el delantero a la prensa uruguaya. "Fui a River en el final de mi carrera, viví un año y medio espectacular, y solo me quedaba jugar seis meses más en Nacional como frutilla de la torta. Obviamente que me ilusioné con volver. Me entrené como para llegar y estar a disposición. Con el correr de los días, como nadie me llamó, esa ilusión se fue apagando", explicó.



Además de River y Nacional, Alonso vistió las camisetas de River de Uruguay, Alavés, Real Murcia, Español y Toluca.