Telecom sale a buscar financiamiento por u$s 1.000 millones

Telecom Argentina inició la colocación de obligaciones negociables (ON) en el mercado de capitales, por las cuales espera conseguir hasta u$S 1.000 millones y un plazo de 10 años de repago, anunció la empresa a la Comisión Nacional de Valores (CNV).



Se trata de la ON Clase I a tasa fija, que es parte de un programa global de emisión de u$s 3.000 millones de Telecom, con vencimiento a 5, 7 o 10 años, por un valor nominal de u$s 500 millones ampliables a u$s 1.000 millones, cuya oferta culminará el 3 de mayo próximo, día en que se realizará la adjudicación.



En la operación actúan como agentes colocadores el banco ICBC en Argentina; y los bancos Citi, HSBC, JP Morgan y Santander, en el exterior, ya que las ON se ofertan en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y en la de Luxemburgo, la Euro MTF.



Por su parte, el Citibank operará como agente de pago de las ON en la Argentina, cuyo monto mínimo de suscripción se fijó en u$s 150.000.



"Tenemos la intención de aplicar el producido neto de las Obligaciones Negociables para cancelar parcialmente el monto de US$ 1.000 millones de capital pendiente de pago bajo el contrato de préstamo sindicado celebrado el 2 de febrero de 2018, para la refinanciación de otros pasivos e inversión en activos físicos en Argentina.", precisó la empresa.