River busca un triunfo ante Emelec que lo deje perfilado para la clasificación a octavos

River, que suma once partidos sin perder, recibirá al golpeado Emelec de Ecuador, en busca de su primer triunfo como local en el grupo D de la Copa Libertadores de América.







El partido, correspondiente a la cuarta fecha, se disputará desde las 19.15 en el estadio Monumental de Núñez, bajo el arbitraje del peruano Víctor Hugo Carrillo.



River, ganador de la Copa Libertadores en tres ocasiones (1986, 1996 y 2015), suma cinco puntos en el grupo D producto del triunfo en Ecuador sobre Emelec (1-0), en su última presentación copera el jueves 19, y de los empates ante Flamengo (2-2), en Brasil, y frente a Independiente Santa Fe (0-0), de local.



Emelec, en tanto, atraviesa una crisis futbolística ya que además de ocupar la última posición en la zona con apenas un punto, el entrenador, el uruguayo Alfredo Arias, puso en duda su continuidad en el cargo aun logrando la victoria.



El equipo dirigido por Marcelo Gallardo, quien cumplirá 200 partidos como DT "millonario", acumula once encuentros sin perder, con ocho triunfos y tres empates, entre la Superliga Argentina, la final de la Supercopa Argentina y el torneo continental.



En el certamen local lleva seis triunfos en fila, ya trepó a la novena posición con 39 puntos y está a cinco de la zona de clasificación a la próxima Copa Libertadores



El "millonario" llegará fresco a este trascendental encuentro ya que el pasado domingo cuidó a la mayoría de los titulares, salvo el arquero Franco Armani y el delantero Rodrigo Mora, en lo que fue victoria sobre Arsenal por 3-0, como visitante.



De esta manera, Gallardo volverá a poner en cancha a la misma formación inicial que conquistó la Supercopa Argentina ante Boca Juniors (2-0), el 14 de marzo último en Mendoza, y logró el tan mentado "desbloqueo" futbolístico del equipo.



El entrenador contará con el lateral izquierdo Marcelo Saracchi luego de la sobrecarga muscular que lo marginó en los dos últimos compromisos y finalmente se decidió por el uruguayo Mora para acompañar a Lucas Pratto por sobre Rafael Santos Borré.



El colombiano, que marcó dos goles en sus últimos cuatro encuentros, fue titular en la victoria en Guayaquil y tuvo minutos en el Viaducto, pero Gallardo se decidió por la experiencia y el buen presente del uruguayo.



El que quedó un poco relegado en esta competencia es el goleador del equipo, Ignacio Scocco, que no marca desde el doblete que convirtió el pasado 18 de marzo en la victoria sobre Belgrano (3-1) por la Superliga.



Emelec llegó a Buenos Aires con su entrenador, el uruguayo Alfredo Arias, casi afuera del club. El DT puso su renuncia a disposición del presidente luego de la derrota ante Delfín por 3-1, como visitante, por el torneo ecuatoriano e incluso no confirmó su continuidad en caso de una victoria en el estadio Monumental.



El plantel viajó con varias bajas, ya que el capitán y defensor, Jorge Guagua, se quedó en Guayaquil, porque tras la caída del fin de semana, acudió una discoteca y provocó el enojo de la dirigencia, cuerpo técnico e hinchas.



Además no viajaron por lesión el defensor Francisco Silva y los delanteros Joao Rojas y Jefferson Montero, este último integrante del seleccionado ecuatoriano y de pasado en el fútbol europeo.



"Llevo seis años en Emelec y creo que este es el momento más difícil", reconoció el experimentado arquero argentino Esteban Dreer para graficar el presente del equipo "eléctrico".



Será el séptimo enfrentamientos entre los "millonarios", el argentino se impuso en cuatro oportunidades, el ecuatoriano en dos y solamente empataron una vez.



Este último resultado coincidió con el último duelo en el estadio Monumental que terminó 1-1 por la fase de grupos de la edición 2017. Los goles fueron convertidos por dos protagonistas que mañana serán titulares: Mora para River y Ayrton Preciado para Emelec.