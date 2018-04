La energética TGS lanza bono a siete años por u$s 500 M

La empresa energética Transportadora de Gas del Sur (TGS) está ofreciendo un bono a siete años, no rescatable hasta el cuarto año, por u$s 500 millones con una guía inicial en el área baja del 7%.



Los ingresos se usarán para financiar una oferta por los bonos en circulación a 2020 y para canjear los valores que no se presenten en la operación de gestión de pasivos.



"Dependiendo de los términos del acuerdo final, en principio, vemos esta oferta de bonos como una oportunidad extremadamente atractiva para poseer un crédito corporativo a prueba de balas que ofrecerá rendimientos superiores a la curva soberana", dijo la administradora Balanz Capital.



"Dentro de nuestro universo de emisores corporativos argentinos, TGS es una empresa de crecimiento defensivo en uno de los sectores con mayor potencial del país", agregó.



Los colocadores de la oferta son los bancos HSBC, Itau, JP Morgan y Santander.