Deuda, industrialización y empleo, ejes de un duro informe del PJ bonaerense sobre la economía

El Partido Justicialista de la Provincia de Buenos Aires difundió un duro informe sobre la situación económica del país en donde advirtió que el programa económico del Gobierno genera "una mayor concentración de los ingresos y una "clase media empobrecida".



En el informe realizado por Roberto Feletti, Silvina Batakis, Axel Kicillof, Arnaldo Bocco y Débora Giorgi, entre otros, el justicialismo bonaerense alertó por la "aceleración" de la deuda, las dificultades que atraviesa la industria la "precarización" del empleo en tiempos de Cambiemos.



En el estudio el equipo económico resaltó que en 2017 el PBI per cápita fue 4,5% menor que en 2011 y que no llegó a igualar al del año 2015. Asimismo, el informe reveló que el 10% de la población de más altos ingresos ostentaba el 30,5% de los ingresos, mientras que para 2017 lograban tener el 33,2% de los ingresos.



"El modo de acumulación de la economía argentina cambió y los resultados más visibles de este cambio y de la política implementada son la concentración del ingreso y un producto bruto per cápita más bajo que el de años previos", alertó el equipo económico del PJ bonaerense.



Por otra parte, en la investigación se reveló que durante 2017 de los 12 bloques industriales que mide el INDEC, seis mostraron caídas acumuladas: papel y cartón (-0,2%), sustancias y productos químicos (-1%), refinación de petróleo (-1,4%), industria alimenticia (-1,4%), industria del tabaco (-4,7%) e industria textil (-6,7%). Ante ese contexto, desde el peronismo provincial indicaron que "no hay futuro para la industria en la gestión de Cambiemos".



Respecto a aquellos bloques que mostraron cierto crecimiento, desde el PJ señalaron que "debe tenerse en cuenta que la base de comparación para todos ellos es el año 2016, un año de dura recesión". Al mismo tiempo destacaron que los bloques que lograron crecer fueron los ligados al sector agropecuario y de la construcción, ligados a "la obra pública que motorizó la actividad económica en 2017, un año electoral".



Otro capítulo del crítico informe estuvo dedicado a la deuda provincial apuntando que a Vidal de fagocitar un "incremento alarmante" de los compromisos. "La gobernadora hizo crecer la deuda pública de la Provincia de Buenos Aires en aproximadamente U$S 5.700 millones", lanzaron en el informe. "En términos netos, en los dos primeros años de su mandato, batió récords dudosamente elogiables, como haber sido Buenos Aires la provincia que más deuda emitió", arremetieron desde el PJ bonaerense contra la gestión de Cambiemos en La Plata.