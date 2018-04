Simeone y Atlético de Madrid, cerca de otra final internacional

Atlético de Madrid empató 1-1 de visitante con Arsenal, de Inglaterra, en el partido de ida por la semifinal de la Liga de Europa, durante el cual el técnico argentino del equipo español, Diego Simeone, fue expulsado por insultar al árbitro francés Clement Turpin.



El ex director técnico de River Plate y Racing Club vio la tarjeta roja a los 13 minutos del primer tiempo tras insultar al árbitro francés Turpin, quien previamente también expulsó al defensor croata Sime Vrsaljko (9m.).



El delantero francés Alexandre Lacazette (16m. ST) adelantó al conjunto inglés, mientras que el atacante galo Antoine Griezmann (37m. ST) igualó para los madrileños.



Además, Atlético de Madrid contó con el volante argentino Ángel Correa (ex San Lorenzo de Almagro) en el once inicial aunque dejó el campo de juego en el momento que lo reemplazó el defensor Stefan Savic, a los 30 minutos del complemento.



Por otro lado, Olympique de Marsella, de Francia, derrotó como local a Red Bull Salzburgo, de Austria, por 2 a 0 como local, con tantos de Florian Thauvin (15m. PT) y el camerunés Clinton N'Jie (18m. ST).



El mediocampista nacional Lucas Ocampos, de pasado en River Plate, salió con una molestia muscular en el ganador cuando transcurrían los 6 minutos del segundo tiempo.



Los partidos de vuelta se llevarán adelante el jueves de la semana que viene, con la inversión de las localías.