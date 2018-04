CAME eligió nuevas autoridades

El nuevo presidente de CAME, Gerardo Díaz Beltrán, junto al titular saliente, Fabián Tarrío y al secretario general, José Bereciartúa.

El misionero Gerardo Díaz Beltrán fue electo como el nuevo representante de las pequeñas y medianas empresas por el período de 2 años. Las tres vicepresidencias también quedaron para el interior del país: Tierra del Fuego, Santa Fe y Jujuy. Así, por primera vez, la entidad consolida su perfil federal.



Con 59 años de edad, 25 como dirigente de CAME, Díaz Beltrán se dedicó a trabajar ante la falta de competitividad frente a los países vecinos. El dirigente de Posadas es médico veterinario, productor ganadero, forestal y comerciante. Con una década de experiencia en la conducción gremial empresaria, se desempeña hasta la actualidad como presidente de la Confederación Económica de Misiones (CEM).



Con el foco puesto en el federalismo, hasta el momento mantenía además el cargo Secretario de Interior del comité de la CAME, y aseguró que seguirá como eje de trabajo apuntar a fortalecer el interior profundo "Queremos un país federal", dijo.



A su turno, el Secretario General reelecto, José Bereciartúa, destacó la transición del presidente saliente, Fabián Tarrío, por la apertura al diálogo y la mayor participación que marcó en la entidad y resaltó como momento histórico que los titulares de los sectores sean elegidos por primera vez por el Consejo.



Fabián Tarrío, declinó la postulación de su reelección, pero por pedido de los consejeros votaron su continuidad al frente del sector Comercio.



• Consejo Directivo



La conducción de CAME fue elegida por el Consejo Directivo por voto electrónico y secreto, fortaleciendo el carácter democrático institucional. A partir de ahora el Consejo marcará el rumbo institucional junto al Secretario General, que continúa a cargo de José Bereciartúa.



• Las máximas autoridades sectoriales electas son:



Vicepresidente 1° Diego Navarro (Tierra del Fuego)



Vicepresidente 2° Ricardo Diab (Santa Fe)



Vicepresidente 3° Ignacio Sadir (Jujuy)



Secretario General: José Alberto Bereciartúa (Provincia de Buenos Aires)



Vicepersidente del sector Turismo: Fabricio Di Giambattista (Ciudad de Buenos Aires)



Secretario de Turismo: Gregorio Werchow (Tucumán)



Vicepresidente del sector Industrial: Edgardo Gámbaro (Provincia de Buenos Aires)



Vicepresidente del sector de Economías Regionales: Eduardo Rodríguez (Salta)



Vicepresidente del sector Comercial: Fabián Tarrío (Provincia de Buenos Aires)



Secretario de Servicios: Rubén Martos (Córdoba)



Secretario de Relaciones Internacionales: Guillermo Cabrera (San Juan)



Secretario de Prensa: Pedro Cascales (Ciudad de Buenos Aires)



Secretario de Relaciones Institucionales: Fabián Castillo (Ciudad de Buenos Aires)



Secretario de Hacienda: José Valdés (Chaco)



Prosecretario de Hacienda: Carlos Venier (Provincia de Buenos Aires)



Secretario de Capacitación: Martín Trubycz (Ciudad de Buenos Aires)



Secretario del Interior: Roberto Torres (La Pampa)



Secretario Gremial: Alfredo González (Chaco)



Secretario de Organización: Alberto Kahale (Buenos Aires)