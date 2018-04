Sting y Shaggy, los padres de una alianza que suma

Si hay una característica de la que Sting puede ufanarse es su inquietud; por más de 40 años el artista ha indagado en diversos géneros obteniendo pergaminos de los más diversos. Arreglista en las sombras, compositor de éxitos y músico todo terreno, el exbajista de The Police vuelve a la carga con una búsqueda inédita y en tándem con el rapero e intérprete de reggae jamaiquino Shaggy.



"44/876" se llama el disco en el que se plasmó esta alianza intercultural que oscila entre el hip-hop, el rap y el reggae, con un aire de modernismo que lo posiciona como una de las novedades hiteras del 2018. Pero, más allá de la sorpresa que causa el desembarco del británico en estos ritmos, vale destacar que una de las influencias más grandes de The Police -trío que lo catapultó a la fama junto a Andy Summers y Stuart Copeland- fue el reggae. Por eso, nada mejor que reafirmar este amor por la música rasta que recurriendo a un hijo original de Jamaica.



Don't make me wait fue el simple que anticipó la salida del álbum, una canción cuyo video fue filmado en las calles de Kingston y que actualmente acumula cerca de 10 millones de visualizaciones en YouTube, muestra sobrada del buen momento que atraviesan ambos músicos.



La placa tiene un total de 16 canciones en la que se reparten a mansalva recursos musicales cocinados en el estudio. Es notoria la labor tecnológica realizada, al punto de llevar canciones con ritmos tradicionales a una frontera con el pop. Sin embargo, no por esto los temas pierden originalidad ni frescura.



Morning is coming, If you can't find love o Gotta get back my baby, son algunos de los puntos cumbre que alcanza el LP a través de una fórmula que se repite a lo largo del cancionero en el que Shaggy queda a cargo de los pasajes rapeados, apoyándose sobre las voces agudas del músico inglés.



En definitiva, el álbum representa una sonoridad dinámica y una química entre dos personas que, tal como lo definió Sting, "vinieron a poner un poco de sol entre las nubes".



Ficha



Título: "44/876"

Autores: Sting, Shaggy

Genero: Reggae, Hip hop, rap

Lanzamiento: 2018