El Senado bonaerense aprobó un proyecto que reduce impuestos en las tarifas de luz

La Cámara de Senadores bonaerense aprobó este jueves la reducción de un impuesto que gravaba la tarifa de electricidad, pero no hubo consenso y pasó a comisiones el proyecto que prácticamente eliminaba una contribución de 6% en la luz y 4% en la tarifa de agua, que perciben los municipios.



Ambos proyectos habían sido girados por la gobernadora María Eugenia Vidal y son parte de un paquete de medidas que anunció para bajar la presión tributaria sobre las tarifas que pagan los usuarios bonaerenses.



La gobernadora -vía decreto- eliminó de las tarifas de luz un 15,5% de dos fondos específicos que recaudaba la provincia; un 6% de la tarifa de gas y otro 3% de la tarifa de agua.



Pero además, envió a la Legislatura un proyecto de ley para reducir una alícuota del 6 por mil que percibe la provincia en las tarifas de luz y de 6% y 4% que perciben las comunas de las tarifas de agua.



La posible reducción de esos ingresos en las arcas de los municipios generó un alerta en los intendentes de todas las fuerzas políticas, que mantuvieron reuniones con los distintos legisladores para intentar frenar el proyecto que según estimaron, significa unos $ 1.300 millones.



El oficialismo no contaba con los dos tercios para imponer el proyecto sobre tablas en el Senado, por lo que resolvió desdoblar la iniciativa general y sólo aprobar la que quita la contribución provincial del 0,06% en las tarifas de luz y enviar a la comisión de Presupuesto el que afecta a los fondos municipales.



Durante el debate en el Senado, el legislador del oficialismo Andrés de Leo adelantó que esa bancada apoyaba la decisión de la gobernadora de "después de muchas décadas, reducir impuestos que gravan a la actividad eléctrica y que solventaban los usuarios".



El legislador hizo un repaso sobre el estado energético en el que Cambiemos encontró la Nación y la Provincia al que calificó como "un rotundo fracaso".



El titular de la bancada de Cambiemos, Roberto Costa resaltó lo aprobado hoy implica "un costo de alrededor de 4.000 millones de pesos para el estado provincial que la gobernadora decidió resignar".



Desde la oposición acompañaron el proyecto pero cuestionaron que el "esfuerzo" lo hacen los bonaerenses y no la Nación.



El senador del Frente Renovador, Fernando Carballo, pidió también que se revise una posible baja del IVA a las tarifas.