Marco Lavagna: "No creo que esto termine en una megadisparada del dólar"

El economista y diputado nacional del Frente Renovador Marco Lavagna reiteró sus advertencias al Gobierno nacional por el rumbo económico y aseguró que la escalada del dólar es una "señal" a tener en cuenta para evitar peores "dolores de cabeza".



"Es una señal más de que el esquema económico que lleva adelante el Gobierno no está funcionando. Esto no funciona y se empiezan a ver las señales", dijo Lavagna en diálogo con FM Milenium.



"Los desequilibrios que tiene en materia externa, o sea la salida de dólares que hay es muy grande y hasta ahora la viene compensando endeudamiento, con flujo de capitales especulativos. Cuando empieza a haber un movimiento afuera se acá se empieza a notar con más ruido, se genera más ruido en la Argentina y el tipo de cambio se mueve", describió.



Pero para Lavagna el valor de la divisa estadounidense no es la única variable a la que hay que prestar atención. "A esto se suman distintas estrategias del Gobierno, la inflación muy alta de los últimos meses, y todo eso empieza a ser más visible, aunque no es nuevo. El desequilibrio del que venimos hablando (también) tiene que el con el rojo fiscal y comercial", indicó.



"Cuando va pasando el tiempo y se van acumulando los problemas, y cada vez se hace más grande, aparecen las señales. No soy de los que creen que esto termina en una megadisparada del dólar y una devaluación. El gobierno todavía tiene tiempo para empezar a corregir el rumbo, pero tiene que entender que el esquema económico que venía llevando adelante ya no va más", remarcó el asesor económico del massismo.



Según Lavagna, el Poder Ejecutivo debe aplicar corrección para empezar a "patear la pelota para adelante" y para evitar que esto se "transforme en un dolor de cabeza más grande".