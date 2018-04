¿Cuáles son las empresas más atractivas para trabajar en Argentina?

La consultora de RRHH Randstad presentó los resultados de la edición 2018 del Randstad Employer Brand Research, su estudio independiente sobre employer branding en base a la opinión de más de 160.000 encuestados en 30 países. Aerolíneas Argentinas fue la empresa preferida para trabajar entre las 4.230 personas que participaron de la encuesta en el país.



El resultado de este año toma especial relevancia, tomando en cuenta que es la primera vez en Argentina que la principal distinción del employer branding la recibe una empresa pública. En el mismo sentido, este resultado está en línea con una tendencia global que evidencian los hallazgos del Randstad Employer Brand Research en relación a una mayor participación y competitividad de las grandes marcas locales en el ranking de las empresas más atractivas para trabajar en cada país.



También recibieron una mención especial las empresas integrantes del top 10 que lideraron la elección de los trabajadores dentro de su sector específico: Hewlett Packard Enterprise en software & IT, Arcor en consumo masivo, Toyota en industria automotriz y Pecom Energía en petróleo.





Sobre estos resultados, Andrea Ávila, CEO de Randstad para Argentina y Uruguay, afirmó: "El mayor reconocimiento de este año es para una empresa que no solo es un marca nacional, sino que también es una empresa pública. Aerolíneas Argentinas tiene una historia muy vinculada a la propia historia de los argentinos y un presente de desarrollo que la hace aún más cercana a las preferencias de la gente, y eso es lo que también le ha permitido ser elegida la empresa más atractiva para trabajar en 2018".



Para determinar el ganador, se preguntó a estudiantes y personas con y sin empleo de entre 18 y 65 años en cuáles de las 172 compañías relevadas, principalmente los empleadores más grandes del país, -con dotación mayor de 1.000 empleados-, les gustaría trabajar. Además, los encuestados evaluaron a cada una de las compañías en los 10 factores identificados como generadores de atracción.



La gala de premiación de la sexta edición del Randstad Employer Brand Research, en la que participaron los principales referentes del mundo del empleo y los recursos humanos, se realizó ayer en el Tattersall de Palermo.



Sobre el importante premio recibido, Juan Uribe, Director de Recursos Humanos de Aerolíneas Argentinas, señaló: "Aerolíneas Argentinas es un gran lugar para trabajar, para aprender, para crecer. Con nosotros viajan 35.000 personas por día, 13 millones por año. Es una empresa querida por los argentinos y más querida por ser su aerolínea de bandera. A través de una gestión cada día más sustentable, viable y competitiva, mejoramos la conectividad de los argentinos y eso también hace que se identifiquen con Aerolíneas".



Por su parte, María Jimena Roveda Human Resources Head de Hewlett Packard Enterprise, sostuvo: "Es un orgullo recibir este premio porque nos permite constatar que hacemos bien las cosas, cuidando a los empleados, viendo qué quieren las nuevas generaciones. Hewlett Packard Enterprise es vivir de forma permanente nuevas experiencias: móviles, online, y automatizadas".



María Belén Vallone, Gerente Corporativo Planeamiento y Desarrollo de Recursos Humanos de Arcor, apuntó: "El diferencial de Arcor es su esencia, su cultura. En Arcor buscamos jóvenes que conecten con esa cultura y se identifiquen con el espíritu emprendedor que dio vida al sueño de nuestros fundadores. Lo que mejor define el perfil de nuestra marca empleadora es que buscamos personas simples capaces de hacer cosas extraordinarias".



Andrés Massuh, Director de Recursos Humanos de Toyota, afirmó: "Es un orgullo recibir este premio. Es un rubro difícil y los empleados valoran que Toyota sea una empresa que continúa avanzando, continúa creciendo, que ofrece seguridad y estabilidad laboral. La cultura de Toyota se sostiene sobre dos pilares, que llamamos el Toyota Way: respeto por la gente y mejora continua. Esto quiere decir que siempre hay una forma mejor de hacer las cosas. Y en cuanto al respeto, tiene que ver con tratar de que la gente se sienta orgullosa de trabajar con nosotros".



Por último, Matías Novelli, Director de Recursos Humanos de Pecom Energía, añadió: "Es un orgullo para nosotros recibir este premio en una industria como la de energía, que es valorada y buscada y por tanto muy competitiva. En Pecom pensamos en el mediano y largo plazo, por eso uno de los factores más valorados de nuestra cultura es la estabilidad. Protegemos a nuestros colaboradores y al talento diferencial y nuestros empleados son embajadores de su propia experiencia".



Otra de las menciones especiales de la noche más importante del employer branding fue para Mercedes Benz, que desde 2016 se encuentra en el Hall of Fame por haber ganado el premio a la empresa más atractiva en tres ocasiones consecutivas, en 2013, 2014 y 2015. El Hall of Fame del Randstad Employer Brand Research celebra el reconocimiento de marca empleadora entre los empleadores más importantes de un país. Al resultar elegido en reiteradas ocasiones por un público numeroso de todos los grupos demográficos del país, el empleador galardonado se coloca entre los más atractivos. Esto hace que la elección para el Hall of Fame sea el mayor reconocimiento para una marca empleadora.



• Los factores más atractivos, según los argentinos



Además de conocer las empresas más atractivas para trabajar, el Randstad Employer Brand Research también devela qué factores son más importantes para los trabajadores a la hora de elegir un empleador. Salario y beneficios es el factor que más atrae a un trabajador (60%), seguido muy de cerca por un ambiente de trabajo agradable (57%), oportunidades de desarrollo profesional (55%), seguridad laboral (54%) y equilibrio entre vida familiar y profesional (44%).



El Randstad Employer Brand Research es un estudio pormenorizado que revela percepciones, expectativas y preferencias relacionadas a diversos aspectos del employer branding, como clima laboral, factores de atracción, cultura organizacional, trabajo flexible, work & life balance y otras cuestiones que permiten a las compañías gestionar su marca empleadora para atraer y retener talento.