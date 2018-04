Duelo de descendidos que ya piensan en la reconstrucción

Temperley visitará a Chacarita, en un duelo de equipos ya descendidos y que piensan en su próxima participación en la Primera B Nacional, en uno de los dos partidos que se jugarán hoy por el inicio de la 25ta. fecha de la Superliga Argentina de Fútbol (SAF).







El encuentro se disputará, a partir de las 19, en Villa Maipú, partido de San Martín, con arbitraje de Maximiliano Ramírez. En el historial de 13 partidos en Primera están parejos con 6 triunfos para Chacarita, 5 para Temperley y con solamente 2 empates.



Ambos equipos, ya descendidos, comienzan a bosquejar su futura participación en la B Nacional, torneo que, probablemente reciba una nueva denominación y otra modalidad en su organización, dividido en dos zonas, una de equipos directamente afiliados a la AFA y otra de los que están indirectamente afiliados (la mayoría del interior).



Temperley, con 17 unidades y ubicado en el puesto 26to de la tabla viene de caer 2-4 ante Vélez en el estadio Alfredo Beranger, no contará entre sus titulares al volante central Adrián Arregui, quien continuará su carrera en Colón de Santa Fe, desde la próxima temporada de la Superliga.



Por otra parte, trascendió a la vez que el técnico Gastón Esmerado continuaría dirigiendo al "Gasolero", y el técnico ya piensa en la posible integración de la lista de jugadores para la nueva etapa en la B Nacional.



En esa lista figura la continuidad del zaguero Ignacio Bogino, cuyo contrato vence el 30 de junio próximo. En tanto que no seguiría en el plantel un jugador muy identificado con la institución como es el zaguero Gastón Aguirre.



En la derrota ante el "Fortín" fueron expulsados Josué Ayala, Matías Nani y Federico Fattori y sus reemplazantes serían, respectivamente, Leandro de Bórtoli, Nicolás Demartini (juvenil debutante) y Matías Villasanti.



Chacarita, con 18 unidades se ubica en el lugar 25 de la tabla, y en la fecha pasada cayó 0-1 con San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro.



Respecto de ese partido, el técnico Sebastián Pena no tendrá al delantero Mauro Matos, quien presenta una inflamación en el muslo izquierdo. Tampoco estará el mediocampista Miguel Mellado, que está afectado por un cuadro de pubialgia.



Elías Alderete sería el sustituto en el ataque de Matos, mientras que Joaquín Ibáñez ingresará en la zona central, reemplazando a Mellado.



De cara a la próxima temporada en el torneo de la B Nacional, el entrenador Pena ya les avisó al marcador de punta Hernán Petryk, al volante Agustín Modula y a los delanteros Lucas Ontivero y Facundo Rodríguez, que no los tendrá en consideración para confeccionar el nuevo plantel.