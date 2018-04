Preocupación empresaria: cuál será el pass-through de la "minicorrida" cambiaria

Cada vez que hay movimientos bruscos del dólar los empresarios expresan la misma preocupación: ¿cuál será el impacto en los precios? En el caso de esta "minicorrida" cambiaria que llevó la divisa a $ 21 no es la excepción.



En diálogo con FM La Patriada, el producto agropecuario Gustavo Grobocopatel estimó un traspaso directamente proporcional. "Hay una intención del Banco Central de controlar la volatilidad del tipo del cambio y por eso interviene", dijo y descartó que el objetivo sea "planchar" a la divisa estadounidense. "El dólar debería seguir más o menos a la inflación. Si no lo sigue, se produce una apreciación del peso y eso tiene consecuencias sobre la economía", analizó.



Al ser consultado sobre las expectativas sobre la liquidación de la cosecha, el presidente del grupo Los Grobo dijo que los productores venden a medida que "necesitan para vivir o comprar insumos" y negó que haya una "especulación" a medio y largo plazo, respecto del tipo de cambio. "Puede ser que en lugar de vender hoy, lo haga en 15 días, pero finalmente la liquidación es inevitable, no se puede atesorar soja como se hace con el oro".



En este marco, el dirigente del agro dijo que la inflación es una "preocupación" y lamentó que los argentinos "se hayan acostumbrados" a la suba de precios. "Es muy difícil proyectar y planificar para todo el mundo, para un asalariado sobretodo, porque no sabe si lo que recibe puede volver a comprar lo que había comprado antes, y para un empresario ni hablar, porque presupuestar con inflación es muy difícil".



"Las tasas de interés son muy altas, porque quienes invierte y quieren crecer, esto es un desincentivo, por eso se atrasan las inversiones, aunque que deberían ser más agresivas. Y además, la Argentina tiene un problema estructural, que es falta de competitividad", remarcó Grobocopatel.



Para el empresario textil, "Teddy" Karagosian tras la escalada de la divisa se avecina una evaluación del "pass-through". "Los economistas se lo preguntan porque si la devaluación es de 5% los precios van a subir 5%, si es que no hay cambios impositivos estructurales, no hay por qué" para que baje, sostuvo.



"A diferencia de lo que gente que cree, de que los empresarios somos unos hijos de su madre que cobramos mucho, a gente debe entender que el 100% por encima del costo de un producto son impuestos, ¿y esos impuestos a dónde van? Mírense el ombligo, a todos nosotros", señaló el economista y miembro de AEA.



"Cuando a una empresa le cobran impuestos se los tiene que trasladar al precio del producto y esto es lo que me diferencia del Gobierno. Ya no me defiendo más de que estoy cobrando caro. El que está cobrando caro es el Estado, porque seguimos dando beneficios sin generar obligaciones", sostuvo, y propuesto quitar tributos sobre las compañías y trasladarlos a los ciudadanos.



"Cuando cobras impuestos a las personas la inflación baja, porque la gente tiene menor dinero y no se generar el proceso inflacionario. Si cobras a las empresas sí se genera porque el empleado del Estado cuando el IVA o el impuesto al cheque sube, y tampoco alcanza y le suben los salarios y luego hay que subir los impuestos de nuevo", arremetió en una entrevista con la 990.



Al ser consultado sobre "tensión" entre el equipo económico y el Central, Karagosian respondió: "Creo que el banco que se dice asimismo independiente, no lo es. Son entidades siempre dependientes de las políticas monetarias. En los Estados Unidos deben defender el valor de la moneda y el empleo. En la Argentina tienen esa obligación pero se olvidó del empleo y trabajan solo la moneda", afirmó, y se preguntó "¿defienden el valor de la moneda o las ganancias de aquellos que colocan dinero?".



Según Karagosian, no se pude defender el valor de la moneda si no existe producción y una economía en movimiento. "La subida de tasas en el país, que tiene un comportamiento distinto del norteamericano porque acá tenemos altísima inflación desde hace mucho tiempo, lo que genera es más inflación", expresó el CEO de TN&Platex.



En ese plano, lo que surge a flote es la crisis que afecta a la industria nacional. "En la Argentina el mayor pagador de tasas de interés es el Estado. Si subís el costo del dinero, sube el costo del Estado y tiene que emitir más. Es criminal subir las tasas porque siendo que el país no está en un proceso de alta demanda, lo que se hace es volver a achicar todas las fábricas, automotrices, madereras, textiles, están con excedente de capacidad de producción. EL aumento de tasas va a aumentar los costos porque cuando disminuyen la ocupación de una fábrica aumentan los cotos fijo y de la producción y disminuyen la ganan de un empresa, y suben las pérdidas", concluyó.