Incertidumbre de los tomadores de crédito hipotecario ante aumento del dólar

El aumento del precio dólar ocasiona incertidumbre y preocupación en los tomadores de crédito hipotecario, ya que los préstamos se otorgan en pesos y los inmuebles se valúan en dólares, por lo que se ven obligados a conseguir más pesos en el momento de la transacción.



El presidente del colegio inmobiliario de la ciudad de Buenos Aires (Cucicba), Armando Pepe, dijo a Télam que "esta semana hubo un parate en el mercado" inmobiliario por la fluctuación del dólar.



"La gente está preocupada. El que busca inmueble se da cuenta que necesita más pesos. Los créditos son en pesos y tiene que ver cuánto más necesita para comprar", explicó.



En tanto, el titular de la inmobiliaria Le Bleu, Mario Gómez, fue menos dramático y dijo que la preocupación ante el aumento del dólar no se da en todo el mercado inmobiliario sino "en el sector que compra con crédito. Es un segmento que acusa recibo", explicó.



"A la gente que adquiere vivienda con crédito hipotecario le impacta la suba del dólar. Necesitan más pesos para comprar el mismo producto", señaló en diálogo con Télam.

"El problema es para el que se endueda. Necesita más pesos para alcanzar al dólar. Hay que ver su calificación crediticia", reflexionó.



Por su parte, fuentes bancarias consideraron que durante la semana se registró un "sostenimiento de la demanda, no vimos un parate" en la solicitud y tramitación de créditos hipotecarios, señalaron los voceros del Banco Hipotecario.



"Se puede contemplar la posibilidad de extender el crédito. Los bancos prestan hasta el 80% del valor de la propiedad y hasta el 30% en la relación cuota-ingreso. Eso permite que si no se llegó a esos límites los montos pueden ser ampliados para suplir la variación del tipo de cambio", dijeron fuentes de las entidades crediticias.



No obstante, "habría que dejar pasar semanas en las que el dólar se mueve tanto", reflexionaron.