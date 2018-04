Tarifas: Lousteau disparó contra el Gobierno por "cerrarse"

La discusión por las tarifas sigue dando tela para cortar. En esta oportunidad fue el diputado Martín Lousteau quien salió a pegarle al Gobierno por el tarifazo al considerar que desde la Casa Rosada decidió "cerrarse" a la hora de buscar alternativas a los aumentos de los servicios públicos.



El dirigente de Evolución Radical sostuvo que las autoridades nacionales no aceptaron las "ideas de buena voluntad" que dirigentes opositores acercaron para buscar alternativas a los aumentos tarifarios. Para Lousteau, el Gobierno le otorgó "un campo enorme al kirchnerismo", sector al que responsabilizó por "generar el problema".



"Si el Gobierno dice que va aplicar su medida y listo, y cuando alguien le trata de acercar ideas de buena voluntad, como hizo el gobernador (de Mendoza, Alfredo) Cornejo, como estamos haciendo nosotros, la respuesta es cerrarse, le da un campo enorme a los que generaron el problema, el kirchnerismo, para tener un discurso. Y al peronismo, para unificarse en pos de algo más demagógico", consideró Lousteau



En declaraciones formuladas a radio Continental, el exembajador en Estados Unidos recordó que, durante las administraciones kirchneristas, "se diseñó un esquema de subsidios sin equidad entre provincias y entre ciudadanos" y que "a eso no podemos volver". No obstante, consideró que "la reacción del Gobierno no puede ser 'no reviso nada'".



Lousteau explicó un proyecto de su bloque para morigerar los aumentos, y remarcó que es igual a uno que aportó al Gobierno cuando era parte de la administración de Mauricio Macri. "Cuando decimos que las tarifas estaban atrasadas, estamos diciendo que los precios generales subieron más que las tarifas, que estuvieron congeladas. Para recomponer las tarifas lo que hay que hacer, durante un tiempo, es subir más las tarifas que la inflación. La propuesta nuestra es que cada trimestre nosotros vemos cuánto sube la inflación y subimos el gas y la electricidad 6 y 8 puntos porcentuales por encima de eso", señaló.



El legislador afirmó que, con su proyecto, las tarifas valdrían "la mitad" y sostuvo que, además, "las empresas hubieran sabido que no iba a subir su cotización en la bolsa cinco veces porque tenían tarifas más altas, pero tendrían un sendero futuro para siempre".



"Los ciudadanos y las pymes íbamos a saber que iban a subir las tarifas pero no de golpe; el Gobierno hubiera sabido que, de esta manera, iba bajando el déficit paulatinamente y en ocho años estaba resuelto el problema, y la oposición hubiera dicho 'En dos períodos presidenciales ya no existe el problema de las tarifas'", aseveró Lousteau.