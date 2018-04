Santa Fe y Córdoba ganan cada vez más terreno como las provincias que más exportan

Un estudio reveló que sólo tres provincias concentran el 70% de las exportaciones del país al tiempo que advirtió por la "poca incidencia" de las economías regionales en ese rubro comercial. En ese contexto, desde Desarrollo de Negocios Internacionales (DNI), señalaron que Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba son los distritos que más influyen en las exportaciones. Lo cierto es que el análisis de la consultora determinó que las dos últimas provincias ganaron terreno en las últimas décadas gracias al impulso del agro.



Gracias a un relevamiento que abarcó desde 1994 a la fecha DNI concluyó que "son pocas las provincias cuyas economías muestran capacidad competitiva internacional" al tiempo que la consultora puso el acento sobre las economías regionales porque "inciden poco en el total" de las exportaciones del país.



Entre las razones de este fenómeno la consultora destacó problemas de escala, dimensión de las empresas, pocos atributos competitivos en muchas empresas o cadenas, débil vinculación externa sistémica, altos costos de producción, dificultades en la distribución, ineficientes encadenamientos productivos locales y problemas en el acceso a servicios varios.



Lo cierto es que la concentración de exportaciones entre Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires no es novedad dentro del registro comercial del país. En 1993, la suma de las exportaciones de las tres grandes provincias generaba 72% del total, mientras en 2001 se explicaban 65% y ya en 2017 otra vez generan juntas un 70%.



En ese contexto, DNI detectó un alza en la importancia que las exportaciones agropecuarias ganaron en la torta exportadora. De acuerdo al estudio de DNI, el 65% del total de las exportaciones argentinas son bienes de origen agropecuario por lo que la Provincia de Buenos Aires perdió relevancia en los últimos 25 años. Así, el territorio bonaerense pasó de generar casi el 40% del total incidir en algo más del 33%.



En contra partida, Santa Fe y Córdoba ganaron terreno en el último cuarto de siglo alcanzando una suba de más de 3 puntos porcentuales. En lo que respecta a la cantidad de dinero que movieron en exportaciones, sólo Buenos Aires y Santa Fe logran perforar el techo de los u$s 10.000 millones en 2017.



Al margen de la performance exportadora de las tres provincias mencionadas, desde la consultora resaltaron que Chubut y Santa Cruz son la que superan los u$s 2.000 millones. Mientras que Mendoza, Entre Ríos y Tucumán superan los u$s 1.000 millones.