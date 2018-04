Ranking de las empresas más valiosas de la Argentina

En Argentina creció el valor total de las marcas a $ 5,028 mil millones de dólares, lo que representa un 45% de aumento con respecto al año anterior que fue de $ 3,473 mil millones de dólares, según informó este viernes WPP y Kantar Millward Brown al presentar el ranking BrandZ Top 50 de las marcas más valiosas de Latinoamérica.



En el mercado local, la petrolera YPF se quedó con el primer puesto, creció un 34% con respecto a la medición anterior y ocupa el lugar número 29 en el ranking del BrandZ Latam. "Este año podemos ver claramente el poder de las marcas sólidas mejorando y consolidando su desempeño. El éxito de YPF es una muestra del valor de una marca con la mira en el desarrollo energético futuro del país", explicó Manuela Urrutia, Consultora Senior en Kantar Millward Brown.



El segundo lugar lo ocupa nuevamente Banco Macro, que del año pasado a este creció un 99% alcanzando los $1.472 millones de dólares. Macro es seguido por el Banco Galicia quien ascendió dos puestos al haber crecido su valor de marca un 112% con respecto al año anterior.



En tanto en el cuarto y quinto lugar, se posicionan la cervecería Quilmes y la empresa de telecomunicaciones Personal, ambas descienden un lugar con respecto al año anterior.







"La novedad este año es el ascenso de Banco Galicia que pasó de ser la quinta empresa a ubicarse en el tercer puesto. La entidad financiera tiene un muy buen posicionamiento dentro del sector, producto de un trabajo sostenido en el tiempo con foco en la necesidad de los usuarios", resaltó Urrutia.



Las marcas que participan de este ranking elaborado por WPP y Kantar Millward Brown son aquellas empresas de capital abierto (Publicly Traded Company), locales (de origen o por nivel de actividad comercial) y que reportan utilidades durante el período analizado.



Según se desprende del BrandZ, Argentina es quizás el país de América Latina que genera las mayores expectativas entre los inversionistas extranjeros y las grandes corporaciones multinacionales dado que es un mercado de aproximadamente 43 millones de habitantes donde el consumo interno -en los últimos años-, se vio afectado principalmente por la inflación y suba de tarifas que afecta el poder adquisitivo.



"Es que hay condiciones de base que aún no pudieron corregirse en la Argentina. La inflación de dos dígitos, las fuertes negociaciones de paritarias, la corrección del atraso tarifario para bienes y servicios regulados y la actividad industrial que todavía no alcanza los valores del 2015, entre otros", detalló Urrutia.





• Las marcas más valiosas de Latinoamérica - BrandZ Top 50



La cerveza Corona logró el primer lugar en el ranking después de conseguir un crecimiento de 8% del valor de la marca, llegando a los US$8,292 millones de dólares, dejando de lado a Skol, que tuvo un crecimiento de un 1%. La marca se vende en más de 180 países, y su éxito y crecimiento global ha sido ayudado por la habilidad de Corona para generar afiliación con atributos de entretenimiento y amor, asociados a la cultura mexicana y latina.



El ranking Latinoamericano de BrandZ del año pasado, reflejó los tiempos difíciles a los que se vieron enfrentadas muchas marcas de la región, con una disminución de 22% en el total del valor de las marcas. En 2018, el valor total de las marcas aumentó en un 18% llegando a los US$130,820 millones de dólares, lo que fue empujado por un importante desarrollo de las marcas más fuertes y saludables, aquellas que creyeron en su propósito y se mantuvieron relevantes para los consumidores.



Aunque sin dudas la economía contribuyó fuertemente a hacer de éste un ranking positivo, con un crecimiento del PIB a nivel regional del 1.3%, ésa es sólo una parte de la historia. Las marcas latinoamericanas también se beneficiaron de una fuerte afinidad y orgullo entre consumidores locales para marcas de la región, ya que creen entender mejor sus necesidades emocionales.



Este es un buen augurio para el crecimiento de las marcas propias en una región donde tuvieron problemas. En la actualidad sólo el 1% de los productos de consumo son de marcas propias del retailer en Latinoamérica vs. 30% de los productos en Europa. Sin embargo, con un 70% del canal moderno en manos de retailers locales en Latinoamérica, por encima de retailers globales, cadenas como Falabella y tiendas de descuento impulsarán esta cifra.



El ascenso de gigantes locales, con marcas sólidas que son capaces de desafiar a los competidores globales, es una tendencia que también se observó en otros rankings BrandZ, desde China a Indonesia.



Este año el ranking BrandZ Latinoamérica, por ejemplo, muestra un gran desempeño de las instituciones financieras locales (crecieron 46% vs. la medición anterior), y de las cuatro marcas de cerveza dentro del Top 10, controladas por gigantes globales - Corona, Skol y Brahma (todas AB InBev) y Águila (de Heineken)- mantuvieron e invirtieron en sus características locales para aumentar el valor de marca.