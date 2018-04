Barcelona: Nadal tuvo un poco más de trabajo, pero el resultado no cambió

El español Rafael Nadal superó este viernes al eslovaco Martin Klizan por 6-0 y 7-5 en un partido que tuvo dos capítulos completamente diferentes y avanzó así a las semifinales del ATP 500 de Barcelona.



El número uno del mundo arrolló a Klizan en el primer parcial, pero tuvo que remontar una desventaja de 5-3 y tres set points en el segundo capítulo para resolver el encuentro en una hora y 45 minutos de juego.



"Ha sido una batalla difícil, que se ha complicado, pero hay que pasar por estos momentos, porque no había tenido ninguno así desde que volví de la lesión. Lo he superado y es una gran noticia", explicó el mallorquín.



"Después del primer set me he ido al baño, quizá perdí un poco el 'timming', perdí el primer juego, se junta todo, después me he fabricado opciones para hacer el break, pero no he podido y hemos ido a remolque, pero mentalmente siempre he estado y eso también le ha producido desgaste a él", ilustró Nadal.



"Todos sufrimos, no hay partidos fáciles, Thiem, Dimitrov perdieron, hay que valorar la dificultad de lo que he hecho todos estos años", insistió el español.



Klizan, que había eliminado al serbio Novak Djokovic en Barcelona, demostró ser un jugador muy peligroso e lo hizo trabajar de más a Nadal en el segundo set. Pero el marcador final fue el mismo de casi siempre que se trata de un partido en polvo: victoria del "Matador" en sets corridos.



El español, cuyo récord de sets consecutivos ganados en clay llega ya a 42, enfrentará en semifinales al belga David Goffin, que derrotó 6-7 (3), 6-2 y 6-2 al español Roberto Bautista en el cierre de la jornada.



El otro cruce de semifinales será entre el español Pablo Carreño y el sorprendente griego Stefanos Tsitsipas. Carreño eliminó al búlgaro Grigor Dimitrov, segundo favorito en el Conde de Godó, por 6-3 y 7-6 (4) y Tsitsipas, de 19 años, dio el golpe al eliminar al austriaco Dominic Thiem, uno de los mejores jugadores en arcilla, con parciales de 6-3 y 6-2.



"Mi victoria sobre Dimitrov fue importante y era cuestión de tiempo que tuviera un buen torneo en Barcelona", explicó Carreño. "Estoy jugando a mi nivel, ahora quizá tengo más experiencia y me siento bien físicamente", añadió el español, que habló también de su rival.



"No lo conozco", dijo sobre el griego. "Lo he visto jugar y sé que se está hablando de él como un gran jugador en el futuro. Tendré que hacerlo sentir incómodo en la cancha".