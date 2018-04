La AAT llega a las elecciones sin un claro favorito

La Asociación Argentina de Tenis no vive con mucha frecuencia la mediatización por la que atraviesa por estos días. Quizás, la última vez que estuvo en el centro de la escena fue hace poco menos de cinco años, cuando Juan Martín Del Potro inició una cruzada contra algunos dirigentes del órgano rector. Ahora la situación es otra, con un clima electoral en llamas y que no da pista alguna.



José Luis Clerc, por el oficialismo, y Agustín Calleri, desde un espacio opositor, dirimirán quién será el próximo presidente de la AAT el 3 de mayo en GEBA. Las cartas ya estás prácticamente jugadas, pero ambos candidatos siguen dando a conocer sus plataformas.



Este proceso eleccionario enfrentará a un jugador histórico del tenis argentino con uno de La Legión, la camada más importante de nuestro país que brilló entre los años 2001 y 2008. Los intereses, acercamientos y enconos de un bando y otro (y hasta de personas vinculadas al mundo del deporte blanco pero no protagonistas) crecieron a medida que se fue acercando el momento de votar, pero los líderes de cada espacio mantuvieron sus respetuosas posturas hacia el otro.



Según pudo saber ámbito.com, a casi cinco días de la elección todavía no hay un sondeo que marque una ventaja. Por el contrario, desde muchos clubes y entidades hablan de una situación muy pareja. Y como era de esperarse, ambas listas aducen, con mayor o menor precisión, ser la ganadora.



En diálogo con este medio, Clerc evitó dar cifras, pero hizo hincapié en la fuerza de los dirigentes del interior. "Números no tenemos pero estamos muy bien. Tenemos una lista muy representativa porque incluimos gente de siete federaciones", detalló "Batata".



"Tenemos muy buenas expectativas, con un claro favoritismo y muchísimo apoyo. Pero seguimos visitando clubes y federaciones porque ellos son los verdaderos dueños de la Asociación y queremos conocer sus problemas", apuntó Martín Vassallo Argüello, ex N°47 del ranking e integrante del equipo argentino de Copa Davis que hoy comparte espacio con Calleri.



Una de los primeras tareas del presidente que elegirán los más de 140 clubes y 23 federaciones (son 28, pero algunas no cumplen con los requisitos asignados) estará ligada a la Copa Davis. En septiembre Argentina recibirá a Colombia por el repechaje que determinará un ascenso al Grupo Mundial. La sede (San Juan tiene prioridad por contrato tras la realizada en abril ante Chile) tenía que estar definida el lunes 30, pero este viernes la AAT confirmó que solicitó una prórroga de diez días.



Mientras Clerc prefirió ser cauto y alegar que primero debe ser elegido el máximo dirigente del tenis nacional para decidir, Vassallo Argüello no cerró ninguna puerta al argumentar que van "a ver todos los contratos firmados y se cambiará o mantendrá si coincidimos o no". Con la prórroga cada lista podrá tomar su propia decisión.



Sin embargo, la confianza plena que irradian ambos exponentes tiene un fundamento natural y hasta obvio. La situación cambia al momento de hablar con clubes y federaciones, que, aunque puedan formar parte de las listas de candidatos, no dejan de reconocer la durísima paridad entre ambos exjugadores.



Rubén Bueno es el presidente de la Federación San Juanina y candidato a vocal suplente por La Nueva AAT, el espacio de Clerc, a pesar que, según el cuyano, desde Experiencia y Cambio le ofrecieron un cargo más alto.



"La decisión de la Federación es acompañar la lista de 'Batata' porque que fue la única que nos presentó un proyecto y en la cual hay más de ocho representantes del interior. Entre ellos varios presidentes de Federaciones del interior. Esto nunca sucedió", explicó Bueno a este medio. A su vez, puntualizó que ve muy firme la candidatura del exnúmero 4 del mundo, de acuerdo al diálogo que tuvo con sus pares, aunque aclaró que no conoce en profundidad las decisiones de los clubes de Buenos Aires.



Precisamente, en el Área Metropolitana se ubican algunos de los clubes más tradicionales y longevos del tenis vernáculo. Según pudo reconstruir ámbito.com, la intención de voto es pareja, pero algunos de los más importantes, como el Buenos Aires Lawn Tennis Club y el Tenis Club Argentino se inclinarían por Calleri, así como entidades de mayor infraestructura general, como Vélez, de acuerdo a lo informado por fuentes de la entidad de Liniers.



Finalmente, existen otras instituciones, clásicas también, que conservan un importante caudal de votos y que son la gema de la elección, ya que por el momento no expresaron una decisión firme. Tal es el caso del Darling, ubicado en San Telmo.



El presidente Daniel Calabrese le contó a este medio que ambos candidatos se acercaron a la sede de Brasil 50 hace pocos días con motivo del centenario del club. "Fue un momento tenso, pero no hubo dificultad, congeniamos", comentó.



La presencia de Calleri y Clerc en el Darling conformó a Calabrese. No obstante, aún no hay una opción tomada. "La decisión no será mía sino de la Comisión Directiva. No la tomamos porque nos estamos reuniendo con ambos. Analizaremos todo y decidiremos el miércoles", explicó.



Para el máximo dirigente del Darling, la elección está "muy pareja y dividida". Por eso, más allá de los votos de cada institución, para él la clave estará en qué lugar ocuparán las federaciones del interior. "Ambas plataformas son muy parecidas, y si todo se cumple, va a haber un cambio", apuntó.



• ¿Cómo se vota?



En total, son 144 clubes y 28 federaciones, aunque como se explicó, algunas no podrán participar por determinadas irregularidades. No todos tienen la misma cantidad de votos, ya que algunos cuentan con cinco, hasta las entidades que sólo tienen uno.



Algunos clubes tradicionales forman parte del equipo de Calleri, mientras que varias federaciones del interior se aliaron a Clerc.



Los clubes de Buenos Aires también tienen votos diferenciados y se toma en cuenta la cantidad de canchas, los resultados en los Interclubes y los jugadores federados para determinar cuántos tiene. La cita para elegir al próximo presidente (según el estatuto de la AAT, se gana por mayoría simple) será el jueves 3 de mayo en GEBA de 16 a 21.