Gobierno ratificó tipo de cambio flotante y atribuyó la suba del dólar al "contexto internacional"

El jefe de Gabinete, Marcos Peña, aseguró que existe "tranquilidad" en el Gobierno ante la escalada del dólar de los últimos días y atribuyó el alza del precio de la moneda estadounidense al "contexto internacional".



Pena aseguró que "tenemos un excelente equipo económico" y ratificó la política de "tipo de cambio flotante" en la que el Banco Central "puede intervenir en momentos de volatilidad".



"El Banco Central tiene herramientas y reservas para sobrellevar los vaivenes. Tiene amortiguadores para que, en las situaciones fuera de lo común en el contexto internacional, se pueda priorizar la política económica local", explicó.



"El cambio de contexto internacional generó una devaluación en casi todas las monedas de la región. Nuestra moneda se devaluó tan solo 2%", agregó. Dijo además que "es falso que exista una crisis de confianza de los mercados en la Argentina".



Respecto al incremento de las tarifas, el funcionario afirmó que "sincerar el tema tarifario es una difícil tarea" y aclaró que "no creemos que el Congreso deba fijar la política tarifaria".



"Siempre vamos a tomar las medidas necesarias para cuidar este proceso de baja de la inflación. Entendemos que entren dudas, pero estos primeros meses del año se combinan con la cuestión tarifaria, que estamos terminando en su tramo más complejo", aseguró.



El jefe de Gabinete ratificó la meta de 15 por ciento de inflación que fijó el Gobierno. "Vamos a seguir trabajando en esa meta de 15 por ciento. Vamos a ver números cada vez más bajos. La meta no es una promesa, marca una velocidad y un rumbo", aseveró



"Tenemos un cambio que está funcionando, estamos yendo por un camino que no es fácil, que no es corto, pero es el correcto. Claro que hay dificultades, pero queremos lograr un crecimiento sustentable que llegue para quedarse", remarcó.



Luedo de la sorpresiva decisión de incrementar la tasa de política monetaria al 30,25% y las ventas por u$s 1.382,1 millones en el mercado cambiario del Banco Central, el dólar recortó su avance inicial y subió este viernes seis centavos a $ 20,90, en bancos y agencias de la city porteña, según el promedio de ámbito.com.



El billete llegó a subir 36 centavos, a su récord histórico intradiario $ 21,20, pero luego recortó con la decisión de la autoridad monetaria de subir su tasa de política monetaria 300 puntos básicos a 30,25%, desde el 27,25% anterior, una medida sorpresiva si se considera que el tipo de interés de referencia se anuncia cada segundo y cuarto martes de cada mes al cierre del mercado.



El contexto internacional estuvo marcado los últimos días por el alza de las tasas de interés en Estados Unidos, lo que se habría sumado a la decisión de inversores de desprenderse de títulos locales ante la entrada en vigencia de un impuesto para gravar esas colocaciones.



Por otra parte, Peña cuestionó al interventor judicial del PJ, Luis Barrionuevo, al afirmar que el Gobierno no considera que sea "la expresión más nueva" dentro del peronismo, aunque remarcó que "es un tema definido por la Justicia".



"Es un tema definido por la Justicia. Barrionuevo y su equipo tendrán que demostrar que son capaces de mostrar algo nuevo. Nosotros no sentimos necesariamente que sea la expresión más nueva, incluso hay mucha gente que trata de hacer las cosas de otra manera", sostuvo.



El ministro coordinador remarcó que la Argentina "necesita la posibilidad de una alternancia responsable, moderna, contemporánea, transparente".



"Los afiliados del PJ definirán cuando se normalice el partido o en la intervención si Barrionuevo representa esos valores o no. Después las urnas definirán qué partido quieren los argentinos", concluyó.