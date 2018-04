Dictaron la prisión preventiva a cinco detenidos por los abusos a juveniles de Independiente

El juez Luis Silvio Carzoglio, titular del Juzgado de Garantía Nº 9 de Avellaneda, dictó la prisión preventiva de cinco de los detenidos por los abusos a jugadores de las divisiones inferiores de Independiente, a pedido de la fiscal María Soledad Garibaldi, informaron fuentes judiciales.



La medida involucra al árbitro de primera división Martín Bustos, al relacionista público Leonardo Cohen Arazi, al organizador de torneos de fútbol Alejandro Dal Cin, al representante de futbolistas Juan Manuel Díaz Vallone y al estudiante Silvio Fleytas, según indicaron las fuentes a Télam.



En tanto, el magistrado rechazó el pedido de prisión preventiva y "estableció condiciones para otorgarle la libertad" al abogado Tomás Beldi, quien defendía a Bustos, y fue acusado por Garibaldi de encubrimiento por haber destruido el teléfono móvil del árbitro en el inicio de la investigación, agregaron las fuentes.



La causa tiene un séptimo detenido, Alberto Ponte, quien se dedicaba a la compra-venta de jugadores y está acusado de acoso de menores a través de las redes sociales ("grooming"), pero su situación procesal aún no se resolvió.



Los casos salieron a la luz a mediados de marzo, cuando un niño de 14 años se "quebró" ante el psicólogo de Independiente y describió que había mantenido prácticas sexuales a cambio de dinero con una persona mayor.



A partir de este caso, el club presentó la denuncia y la Justicia comenzó a investigar llegando a identificar a al menos nueve víctimas, aunque fuentes cercanas a la investigación aseguran que "podría haber muchas más", de acuerdo a testimonios todavía no incorporados a la causa.



Ayer, declaró en la causa el ex presidente de Independiente entre 2011 y 2014 Javier Cantero, quien fue citado por Garibaldi tras haber dicho a los medios que el ex juez Noberto Oyarbide lo había presionado para tomar contacto con futbolistas juveniles del club "para darles ánimo", lo que fue desmentido por el ex magistrado.