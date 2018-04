"El Central debe mostrar que tiene la solidez para doblegar esta corrida"

El expresidente del Banco Central, Martín Redrado, sostuvo que la institución "tiene que mostrar que tiene la solidez suficiente para doblegar esta corrida", tras el alza del precio del dólar que tuvo lugar en los últimos días, y que derivó en que la autoridad monetaria vendiera u$s 4.343,7 millones de reservas y subiera su tasa a 30,25%, desde el 27,25% anterior. Luego de que este viernes que la cotización se disparara 36 centavos al récord de $ 21,20 en agencias y bancos de la city porteña, finalmente cerró a $ 20,90.



"La cantidad de reservas que vendió es un montón y no sirvió de mucho. Recién la combinación de la venta de reservas con la suba de tasas de interés logro que baje un poco. Gastó mucho, aunque las reservas están para usar en momentos de turbulencia. El Banco Central debe mostrar que tiene la solidez suficiente para doblegar esta corrida", afirmó.



El economista explicó en declaraciones a radio Continental que "al Central le faltó darle movimiento" a la cotización de la moneda estadounidense. "En los últimos 70 días el dólar estuvo planchado y los otros precios, como alimentos, gas y electricidad. se movieron. Cuando el dólar está 'planchado' invita a la gente a comprarlo, porque piensa que va a ganar. No era necesaria una devaluación, pero sí subirlo y bajarlo, no hay que dejarlo fijo. Tiene que fluctuar, esa es la clave para que no haya tanta demanda de divisas", añadió.



Respecto a la suba de la tasa de interés a un 30,25%, estimó que "si la tasa se usó como instrumento a corto plazo es válido. Si no frenará la economía, porque el costo de dinero alto hace más difícil comprar y vender a las empresas. Se puede utilizar, pero como un instrumento sorpresa para frenar una 'corrida'".



En su opinión, confluyeron factores externos e internos para que se dispare el precio del dólar. "Por una lado está subiendo el costo del dinero en EEUU y Argentina vive todos los años con una tarjeta de crédito de financiamiento internacional de 30.000 millones, lo que afecta nuestra moneda", detalló.



Como factor doméstico, mencionó que "el problema de fondo del Gobierno es lograr bajar la inflación. Lo logrará en los próximos meses, pero mientras tanto estamos en el sube y baja". Agregó además que "falta un plan económico que incentive consumo, inversión e exportaciones".